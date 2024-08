Polska zbrojeniówka rośnie jak na drożdżach

Także polskie spółki zbrojeniowe zwiększają swoje przychody. Dokładne dane finansowe PGZ za 2023 r. jeszcze nie zostały opublikowane. Dlatego twórcy rankingu wzięli pod uwagę te z 2022 r., gdy przychody wyniosły ponad 8,3 mld zł. Dlatego 62. pozycja, na której znalazła się PGZ, jest na pewno zaniżona, rzeczywiście osiągnęła wynik w piątej dziesiątce (jak udało nam się ustalić, przychody PGZ w 2023 r. wyniosły 10,25 mld zł - to efekt sprzedaży zestawów przeciwlotniczych Piorun m.in. do krajów bałtyckich czy armatohaubic Krab Ukrainie).

W najbliższych latach sprzedaż zbrojeniowej grupy powinna dalej szybko rosnąć m.in. z powodu niepodpisanego jeszcze kontraktu na wozy bojowe Borsuk, którego wartość wyniesie kilkadziesiąt miliardów złotych, czy negocjacji zakupu kolejnych armatohaubic Krab za kilka miliardów złotych. Wpływ na ten wzrost będą też miały m.in. programy obrony powietrznej (np. Narew) czy budowy okrętów Miecznik przez wchodzącą w skład PGZ Stocznię Wojenną.

Drugi największy polski podmiot zbrojeniowy to Grupa WB, która produkuje m.in. bezzałogowce obserwacyjne FlyEye czy amunicję krążącą Warmate. Te produkty używane są m.in. przez Ukraińskie Siły Zbrojne. W 2023 r. przychody Grupy WB wzrosły aż o 138 proc. i wyniosły 1,43 mld zł. To niecałe 400 milionów dolarów. By trafić do pierwszej setki największych koncernów zbrojeniowych świata, muszą one przekraczać 540 mln dolarów. Gdyby w tym roku wzrost przychodów Grupy WB był równie dynamiczny, to w rankingu za 2024 r. mielibyśmy dwie polskie spółki.

– Ciężko pracujemy, żeby w 2024 r. załapać się do tych najlepszych. Nasza coraz wyższa pozycja świadczy o tym, że rośnie polska gospodarka, a nasz przemysł zbrojeniowy należy do tych najnowocześniejszych – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Wojciechowski, prezes i główny udziałowiec Grupy WB. – Zakładamy, że w 2024 r. tendencja wzrostowa naszych przychodów nie zmieni się znacząco, co jest spowodowane tym, że nasze produkty stają się rozpoznawalne w całym zbrojeniowym świecie. W ubiegłym roku aż 50 proc. przychodów Grupy WB było z eksportu.