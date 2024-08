Wreszcie po trzecie, mając już np. 32 śmigłowce Apache, pozostałe środki moglibyśmy wydać na coś innego – choćby na tak zmieniające pole walki w Ukrainie bezzałogowce, okręty podwodne, których ostał nam się tylko jeden, czy zapasy amunicji, którą kupujemy, ale i tak za mało.

Gigantomania rządu PiS, brak odwagi rządu Tuska. To dlatego kupujemy tyle śmigłowców Apache

Dlaczego więc kupujemy aż tyle śmigłowców AH-64E Apache? To wynika w prostej linii z gigantomanii poprzedniego rządu i braku odwagi politycznej rządu obecnego. Były już minister obrony Mariusz Błaszczak stwierdził, że kupujemy 96 śmigłowców uderzeniowych. Teraz wśród polityków rządzącej koalicji nie ma odważnego, który by publicznie stwierdził, że to jest za dużo. Powód jest oczywisty – opozycja z PiS by takiego polityka zjadła, a hasło, że PO zwija wojsko, mimo że bezsensowne, znów wróciłoby na polityczne sztandary.

Te 96 śmigłowców jest tak samo przesadzone jak słynne 500 HIMARS-ów czy tysiąc czołgów, których zakup zapowiedziano w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z tym że zakup artylerii dalekiego zasięgu się powoli rozmywa i najpewniej skończy się na jednej transzy, czyli zakupie ok. 130 wyrzutni i, co wydaje się roztropne, dużej liczby pocisków. Z kolei w tysiąc czołgów K2, które trafią do Wojska Polskiego, to już chyba i sami Koreańczycy nie wierzą.

Ale te 96 AH-64E Apache kupimy. Paradoksalnie, mimo że będzie to wzmocnienie zdolności Wojska Polskiego, to z powodu gigantomanii jednych polityków, i braku odwagi drugich, będzie to także jego osłabienie.