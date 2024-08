Dlatego kontrowersje budzi to, że kupujemy aż 96 sztuk takich statków powietrznych. To będzie potężne obciążenie dla budżetu resortu obrony, który – mimo że jest duży – tego typu wydatków ma coraz więcej. Np. tylko na różnego rodzaju programy obrony powietrznej mamy wydać do 2035 r. w sumie ok. 240 mld zł.

Kiedy pierwsze apache trafią do Polski?

Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciela Boeinga pierwsze nowe statki powietrzne mają trafić do Wojska Polskiego ok. cztery lata po podpisaniu umowy, czyli w 2028 r. Ale resort obrony ogłaszał, że zapewnimy sobie tzw. zdolności pomostowe, czyli „pożyczymy” używane śmigłowce AH-64 od armii amerykańskiej. To ma pozwolić na szybsze szkolenie polskich pilotów, ale przede wszystkich obsługi technicznej. Taka umowa międzyrządowa powinna zostać zawarta w najbliższym czasie. Założenia były takie, że pierwsze cztery śmigłowce trafią do Polski jeszcze w tym roku, a kolejne cztery w przyszłym. Najpewniej po otrzymaniu kontraktowanych właśnie statków powietrznych zwrócimy Amerykanom maszyny, które wkrótce trafią nad Wisłę.

Zakup śmigłowców Apache: Polska podpisała dwie umowy offsetowe warte miliard złotych

Przyszłotygodniowe podpisanie umowy na zakup 96 śmigłowców AH-64E Guardian to zwieńczenie procesu, który rozpoczął się w 2022 r. Ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał amerykańskiemu rządowi zapytanie ofertowe w ramach tzw. procedury Foreign Military Sales.

Kolejnym krokiem była zgoda na taką transakcję amerykańskiego Kongresu. To nastąpiło w sierpniu ubiegłego roku.

By móc podpisać samą umowę wcześniej, trzeba było podpisać umowy dotyczące offsetu, czyli zakupu technologii. Wczoraj resort obrony podpisał dwa tego typu dokumenty. Pierwszy ma wartość ok. 400 mln zł i został zawarty z Boeingiem. Dotyczy siedmiu tzw. zobowiązań offsetowych. M.in. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 pozyskają zdolność do przeglądów śmigłowców, Wojskowa Akademia Techniczna będzie szkolić w obsłudze tych statków inżynierów i personel techniczny. Na transferze wiedzy skorzysta także Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, które tak jak WZL wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.