Koreańczycy wierzą, że sprzedadzą Polsce więcej czołgów. Wskazują datę

180 Tyle czołgów K2 pozyskała dotąd Polska od Korei Południowej

K2 to czołg wzorowany na francuskim czołgu podstawowym Leclerc

Polska, oprócz czołgów K2, kupiła od Korei Południowej haubice samobieżne K9, samoloty szkolno-bojowe FA-50 i wyrzutnie rakiet K239 Chunmoo.



K2 to czołg podstawowy koreańskiej armii. Jego prototyp pojawił się w 2004 roku. Czołg jest inspirowany francuskim czołgiem Leclerc. Polska jest drugim po Korei Południowej krajem, w wyposażeniu którego znajdą się te czołgi (do dziś wyprodukowano ich ponad 400). Południowokoreańska armia ma w służbie ok. 200 takich czołgów.

Polska armia ma w swoim wyposażeniu również amerykańskie czołgi Abrams i niemieckie czołgi Leopard.