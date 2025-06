Rosja: zaciska się pętla cenzury

Policja już aresztowała szefów jednego z wydawnictw właśnie za „propagandę LGBT”. Wystraszyli się księgarze, bowiem im też grożą kary za sprzedawanie niedozwolonych książek. – My oczywiście jesteśmy intelektualistami i tak dalej. Jednak mam w księgarni 15 tysięcy tytułów. No przecież nikt ich wszystkich nie przeczytał, to jest technicznie niemożliwe – skarży się jeden z właścicieli księgarni w Petersburgu.

Czy Lenin propagował terroryzm

A władze działają w sposób coraz bardziej nonsensowny. Z księgarń kazano usunąć najnowszą książkę jednego z trzech najważniejszych rosyjskich postmodernistycznych pisarzy Władimira Sorokina. Z powodu jego książki ukarano dwa wydawnictwa, jedną drukarnię, jedną księgarnię internetową, choć jemu samemu niczego na razie nie zarzucono.

W petersburskim Uniwersytecie Europejskim zaś skonfiskowano książki z biblioteki, m.in. dzieła półlegendarnego chińskiego filozofa taoistycznego Laoziego. Jego dzieła pojechały na przemiał, bowiem wydała je Fundacja Sorosa.

– Praktyka ostatnich czasów pokazuje, że jak się chce, to można przyczepić się do wszystkiego, zaczynając od książek Lenina – to przecież zakazana propaganda terroryzmu i ekstremizmu – po Lwa Tołstoja, który obraża uczucia ludzi wierzących (co też w Rosji jest zabronione – red.) – mówi jeden z wydawców.

– Biurokratyczna machina ma swoje ograniczenia, również z powodu liczby zatrudnionych w niej ludzi. No i z powodu motywacji tych, którzy niezbyt chcą pracować. Nawet nie z powodów ideologicznych, ale ze względu na zwykłe lenistwo – uspokaja jednak Sadowskaja.