Rosja walczy z książkami. Dlaczego?

Powodem obecnych represji (przypominających też walkę z książkami w Trzeciej Rzeszy) była „obecność w tekście oznak świadczących o podpadaniu pod art. 6.21 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych”.

Artykuł ten mówi o „propagowaniu nietradycyjnych stosunków i preferencji seksualnych, zmianie płci”. Pojawił się w rosyjskim prawie już po wybuchu wojny z Ukrainą, w grudniu 2022 roku – na propagandowej fali walki o „wartości tradycyjne”. Naruszenie go karane jest grzywną, dla osób prawnych do miliona rubli (obecnie równowartość ok. 44 tys. zł), a jeśli „propagowanie” odbywa się przez internet (np. poprzez sprzedaż elektronicznych wersji książek) – to cztery razy tyle.

Rosja. Eksperci literatury z wywiadu i straży pożarnej

„Rekomendacje” usuwania książek wydaje „rada ekspercka” – nie wiadomo kiedy powołana, jak też nie wiadomo, kto stoi na jej czele. Wiadomo jedynie, że działa przy Rosyjskim Związku Książki któremu szefuje były premier Siergiej Stiepaszyn (szefem rządu był w 1999 roku, w latach 80. ubiegłego wieku zaś był oficerem politycznym w straży pożarnej).

W skład dziwacznego gremium wchodzą przedstawiciele Roskomnadzoru, czyli administracyjnego organu który głównie zajmuje się blokowaniem w internecie stron należących do niezależnych rosyjskich mediów i organizacji pozarządowych. Nie podporządkowani Kremlowi zazwyczaj są oskarżani o „rozpowszechnianie fałszywych informacji o armii”, „usprawiedliwianie terroryzmu” czy „propagandę LGBT”.

Ponadto ekspertów do rady wysłało Rosyjskie Stowarzyszenie Historyczne, na którego czele stoi szef wywiadu Siergiej Naryszkin. Natychmiast pojawili się tam też „eksperci” konkurencyjnego Rosyjskiego Stowarzyszenia Wojskowo-Historycznego, któremu szefuje były minister kultury a obecnie doradca Putina, Władimir Miedinski. Co roku 15 lipca, w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, wsławia się on publikując informację, że było to „wielkie zwycięstwo rosyjskiego oręża”. Poza tym w radzie są przedstawiciele związków religijnych, ale też Literackiego Instytutu im. Gorkiego.