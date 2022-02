Pisarze, artyści, dziennikarze, politycy, m.in. Władimir Sorokin, Boris Akunin, Ilja Jaszyn, Irinę Prochorowa napisali:

"Rodacy!

Wojna Rosji przeciw Ukrainie to wstyd.

To nasz wstyd, ale niestety nasze dzieci będą musiały ponosić za to odpowiedzialność, pokolenie bardzo młodych i nienarodzonych Rosjan. Nie chcemy, aby nasze dzieci żyły w kraju agresora, aby wstydziły się, że ich armia zaatakowała sąsiednie niepodległe państwo. Wzywamy wszystkich obywateli Rosji do powiedzenia NIE tej wojnie”.

Twórcy podkreślają, że nie wierzą w to, że niepodległa Ukraina stanowi zagrożenie dla Rosji lub jakiegokolwiek innego państwa.

Piszą: „Nie wierzymy w twierdzenia Władimira Putina, że naród ukraiński jest pod rządami "nazistów" i musi być "wyswobodzony". Żądamy zakończenia tej wojny!"