Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 285 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, ze zima będzie trudna, ale Ukraińcy muszą ją przetrwać, aby obronić kraj.

Zgodnie z nowym prawem taka "propaganda" jest obecnie całkowicie zabroniona na portalach społecznościowych, w środkach masowego przekazu, filmach i reklamach .

Reklama

Odrębny przepis zakazuje rozpowszechniania takich informacji wśród nieletnich, podczas gdy dotychczas zakaz dotyczył wyłącznie materiałów o tematyce LGBT. Istnieją plany ustanowienia mechanizmu odmowy dostępu do informacji związanych z LBGT na płatnych stronach dla nieletnich. Wejście na takie strony będzie wymagało specjalnych kodów lub innych czynności.

Czytaj więcej Społeczeństwo Rosja: Duma zakazuje "propagowania homoseksualizmu" wśród dorosłych Rosyjska Duma - izba niższa parlamentu - w trzecim czytaniu przyjął ustawę rozszerzającą istniejący zakaz "promowania homoseksualizmu" w kraju. Przepisy, które obecnie zakazują szerzenia "propagandy LGBT" wśród dzieci mają teraz objąć wszystkich mieszkańców Rosji.

Roskomnadzor, organ nadzorujący środki masowego przekazu zostanie upoważniony do umieszczania stron internetowych propagujących nietradycyjne stosunki seksualne, pedofilię i zmianę płci w rejestrze zabronionych zasobów podlegających blokowaniu. Będzie też uprawniona do określenia procedury monitoringu internetu w celu wykrycia takich stron.

Reklama

Za propagowanie relacji LGBT w mediach i Internecie można dostać grzywnę w wysokości 5 milionów rubli.

Wcześniej Rada Federacji zatwierdziła ustawę zakazującą propagandy LGBT w Federacji Rosyjskiej. Osoby naruszające prawo mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 10 milionów rubli. Z dokumentu przyjętego wcześniej przez Dumę Państwową wynika, że ​​grzywna za propagandę LGBT i zmianę płci dla obywateli wyniesie do 100 tysięcy rubli, dla urzędników - do 200 tysięcy rubli, dla osób prawnych - do 1 miliona rubli. Promowanie pedofilii będzie karane grzywną w wysokości do 400 tysięcy rubli dla osób fizycznych, do 800 tysięcy rubli dla urzędników i do 4 milionów rubli dla osób prawnych.

Jednocześnie kolejna ustawa podpisana przez Putina zmienia Kodeks wykroczeń administracyjnych, wprowadzając odpowiedzialność administracyjną za propagowanie nietradycyjnych stosunków seksualnych wśród osób w każdym wieku, nie tylko dzieci.

Według Aleksandra Baszkina, członka komisji ds. legislacji konstytucyjnej Rady Federacji (wyższej izby parlamentu), taka propaganda była wcześniej zakazana tylko wśród nieletnich, obecnie zakaz dotyczy osób w każdym wieku.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.