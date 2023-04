Rosyjscy urzędnicy starają się zwerbować setki tysięcy żołnierzy do wojny na Ukrainie bez wywołania gniewu obywateli. Plany rekrutacyjne narzucane przez dowódców wojskowych wywołują niepokój wśród innych urzędników państwowych, którzy martwią się o coraz bardziej widoczny niedobór siły roboczej w sektorze cywilnym - wynika z tajnych dokumentów amerykańskiego wywiadu, do których dotarła redakcja "The Washington Post".