Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 428 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski liczy na "wykorzystanie wpływów Chin do przywrócenia siły zasad i reguł, na których powinien opierać się pokój".

Bitwa o Bachmut jest najbardziej krwawą bitwą piechoty w Europie od zakończenia II wojny światowej. Ewentualne zajęcie Bachmutu przez Rosjan byłoby ich największym sukcesem na Ukrainie od lipca 2022 roku, gdy rosyjskie wojska zajęły Lisiczańsk w obwodzie ługańskim. Zdobycie Bachmutu umożliwiłoby też Rosjanom rozwinięcie ofensywy w kierunku Kramatorska i Słowiańska.

Ukraińskie dowództwo podjęło decyzję o obronie Bachmutu do momentu, gdy wojska ukraińskie w tym mieście nie będą zagrożone okrążeniem. Analitycy wojskowi podkreślają, że miasto nie ma dużego znaczenia strategicznego, ale ukraińska armia broni go m.in. dlatego, by zadać jak największe straty Rosjanom przed spodziewaną w najbliższym czasie kontrofensywą.

"Rosjanie niszczą Bachmut"

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował, że w środę walki trwały w Bachmucie i w jego okolicach. Rosjanie mieli - bez powodzenia - nacierać na dwie wioski położone na północny-zachód od Bachmutu. Co najmniej kilkanaście miejscowości w rejonie znalazło się pod ogniem Rosjan.