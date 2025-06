Konflikt Izrael - Iran. Trump zapowiada ugodę i żali się na brak uznania

Trwa wymiana ognia między Izraelem i Iranem. Kolejna faza konfliktu rozpoczęła się nad ranem 13 czerwca, kiedy Izrael uderzył w cele nuklearne w Iranie, jednocześnie eliminując głównych wysokiej rangi przywódców irańskich sił zbrojnych oraz naukowców zaangażowanych w proces wzbogacania irańskiego uranu.

Iran przeprowadził spodziewany odwet i od piątku obie strony konfliktu wymieniają ogień. Niedziela to już trzeci dzień wzajemnych izraelsko-irańskich ostrzałów. Od piątku zginęło co najmniej 13 osób w Izraelu, oraz – jak podają media – co najmniej 140-150 w Iranie.

Donald Trump w mediach społecznościowych zapowiada umowę Izrael – Iran. „Tak się stanie”

"Iran i Izrael powinny zawrzeć porozumienie i zawrą porozumienie, tak jak doprowadziłem do tego w przypadku Indii i Pakistanu" - napisał na Truth Social Donald Trump. Wyjaśnił, że w tamtym przypadku wykorzystał handel tych państw ze Stanami Zjednoczonymi, aby wprowadzić do rozmów "rozsądek, spójność i trzeźwe myślenie". Podkreślił, że obaj przywódcy tych krajów byli w stanie szybko podjąć decyzję i zatrzymać konflikt.

Trump wspomniał kolejny konflikt, w którym interweniował podczas pierwszej kadencji – trwający od dziesięcioleci konflikt Serbia - Kosowo, który, jak twierdzi Trump, był wówczas "bliski przerodzenia się w wojnę". Oświadczył, że to on powstrzymał eskalację, choć późniejsze "głupie decyzje" Joe Bidena "pogorszył długoterminowe perspektywy".