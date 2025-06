Eskalacja konfliktu między Izraelem a Iranem

Wpis Aleca Stappa i zamieszony do niego przez Donalda Tuska komentarz pojawiły się w czasie, kiedy trwa eskalacja konfliktu między Izraelem a Iranem.

W nocy z soboty na niedzielę po raz kolejny doszło do wzajemnych ataków między krajami. Runda rozmów między USA a Iranem w sprawie programu jądrowego, która zaplanowana była na niedzielę, została zaś odwołana – irański minister spraw zagranicznych Abbas Araqchi stwierdził bowiem, że negocjacje nie mogą się odbyć, podczas gdy Iran jest przedmiotem „barbarzyńskich” ataków Izraela.

Niedziela to już trzeci dzień wzajemnych izraelsko-irańskich ostrzałów. Od piątku zginęło co najmniej 13 osób w Izraelu, a także – jak podają media – co najmniej 140-150 w Iranie.