Eksplozje w Teheranie. Iran odpowiedział – wystrzelił serię rakiet w stronę Izraela

Jak podaje agencja informacyjna Islamic Republic News Agency, prezydent Iranu – Masoud Pezeshkian – zagroził zaś „zdecydowaną i surową odpowiedzią”, jeśli Izrael będzie kontynuował „wrogie działania”.

Eskalacja konfliktu między Izraelem a Iranem

W nocy z soboty na niedzielę po raz kolejny doszło do wzajemnych ataków między krajami. Runda rozmów między USA a Iranem w sprawie programu jądrowego, która zaplanowana była na niedzielę, została zaś odwołana – irański minister spraw zagranicznych Abbas Araqchi stwierdził bowiem, że negocjacje nie mogą się odbyć, podczas gdy Iran jest przedmiotem „barbarzyńskich” ataków Izraela.

Niedziela to już trzeci dzień wzajemnych izraelsko-irańskich ostrzałów. Od piątku zginęło co najmniej 13 osób w Izraelu, a także – jak podają media – co najmniej 140-150 w Iranie.

Izrael postrzega program jądrowy Iranu jako zagrożenie dla swojego istnienia i twierdzi, że bombardowanie miało na celu powstrzymanie ostatnich kroków w kierunku produkcji broni jądrowej. Teheran twierdzi natomiast, że program ma charakter całkowicie cywilny i nie ma na celu stworzenia bomby atomowej, jednak w tym tygodniu agencja ONZ ds. kontroli energii atomowej poinformowała, że Iran narusza zobowiązania wynikające z globalnego traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.