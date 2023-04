Jeden z żołnierzy "Torto" mówi, że na Ukrainie Czeczeni rozpoczynają "trzecią wojnę czeczeńską" i "tym razem wygrają". Żołnierz, który prosi o nazywanie go pseudonimem "Maga", mąż i ojciec twierdzi, że jego partnerka wspiera go w decyzji, by walczyć z Rosjanami i choć się martwi to jednak "wie, że trzeba walczyć".



Na Ukrainie walczy ok. 150-200 czeczeńskich ochotników, w większości żyjących na emigracji synów i wnuków bojowników czeczeńskich, którzy walczyli w pierwszych dwóch wojnach czeczeńskich.



Czeczeni walczą na Ukrainie w ramach trzech jednostek: Batalionu Dżohara Dudajewa, Batalionu Szejka Mansura i najbardziej tajemniczego batalionu, który współpracuje z ukraińskim wywiadem wojskowym - pisze "Politico".



Czeczeni mają walczyć m.in. w rejonie Bachmutu, gdzie obecnie trwają najbardziej zacięte starcia z Rosjanami. "Torto" porównuje te walki do bitwy pod Verdun.



- To istne piekło - mówi mężczyzna, który mieszkał na Ukrainie do 2016 roku, po czym przeniósł się do Niemiec.

Czeczeni walczący na Ukrainie: Rosja się rozpadnie

"Torto" i "Maga" są przekonani, że na Ukrainie walczą za Czeczenię - ich zdaniem porażka Rosji na Ukrainie doprowadzi do powstania w ich ojczyźnie, a także na całym północnym Kaukazie.