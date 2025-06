Wielka trójka ma czym się pochwalić

Najsilniejsza jednak będzie oferta „wielkiej lotniczej trójki”, czyli Airbusa, Boeinga i Embraera. Airbus pokaże 4. generację Eurofightera Typhoona, zbudowanego wspólnie z BAE Systems. To maszyna, która w tej chwili jest trzonem operacyjnym lotnictwa wojskowego w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.

Na stoisku Airbusa z ofertą dla wojska będzie można jeszcze zobaczyć transportowce C295 oraz A400M Atlas, które są w stanie przewieźć 37 ton ładunku i 116 osób. Ogromną zaletą tego modelu jest to, że może operować z krótkich pasów startowych oraz jest przystosowany do tankowania w powietrzu. Mocną ofertę dla wojska ma także Boeing. KC-46 Pegasus to tankowiec powietrzny, który został zbudowany na bazie pasażerskiego 767-200. Może służyć nie tylko jako stacja paliw, ale i jest w stanie przewieźć żołnierzy i ładunki.

Konstrukcja zwiadowczego P-8 Poseidon opiera się również na pasażerskim B737-800. I podobnie jak ogromna maszyna cargo C-17 Globemaster, będzie dostępna do zwiedzania jedynie na ziemi. Embraer po raz kolejny pokaże transportowiec C-390 Millennium. Ten samolot już lata w siłach zbrojnych Brazylii, Portugalii, Węgier i Holandii, a nowe zamówienia Brazylijczycy zebrali m.in. z Austrii i Korei Południowej.

Bilety wstępu na Paris Air Show to wydatek 18 euro za jednorazowe wejście. Jeśli jednak chce się podejść bliżej do wystawców i zwiedzić stojące na ziemi maszyny, cena biletu rośnie do 30 euro. Wystawa trwa do 20 czerwca. Ostatniego dnia za darmo mogą wejść studenci. Dzieci do lat 7 wchodzą na Le Bourget za darmo od początku do końca.