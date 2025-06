Wskazuje jednocześnie, że najwięcej opóźnień jest w przypadku rejsów porannych. Tyle że jeśli pierwsze loty nie wystartują o czasie, opóźnienia w ciągu dnia będą tylko narastać. – Najgorsze jest to, że ministrowie transportu doskonale zdają sobie sprawę z problemu. I naprawdę nie ma żadnego powodu, aby nie zajęli się tym problemem. A wskaźnik opóźnień w Europie Zachodniej w okresie od stycznia do końca maja już jest wyższy niż rok temu właśnie z powodu ich niedbalstwa. Agencje żeglugi powietrznej dostają rozkłady prawie 12 miesięcy wcześniej. Więc nie ma żadnego wytłumaczenia, aby nie zapewnili dostatecznej liczby kontrolerów – uważa Michael O’Leary. Jego zdaniem, gdyby nie niedostatki w kontroli lotów, 90 proc. rejsów europejskich odbyłoby się o czasie.

– W tym przypadku całkowicie zgadzam się z Michaelem O’Learym. Ale jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Bo niezależnie od tego, czy chodzi o awarię zasilania albo zawodzi zarządzanie ruchem lotniczym, gdy podróż jest zakłócona, to linie lotnicze płacą za opiekę i pomoc pasażerom, nawet gdy nie mają nic wspólnego z przyczyną – mówi Willie Walsh, dyrektor generalny IATA, który wcześniej był pilotem, potem prezesem m.in. British Airways.

Czy w takim razie ta finansowa odpowiedzialność za niewykonanie usługi nie powinna być dzielona między głównych graczy winnych opóźnienia, czyli linie lotnicze, agencje i lotniska? – To byłoby prawidłowe, ale nie wierzę, że mogłoby dojść do takiej sytuacji. Kontrola i lotniska nigdy się na to nie zgodzą i nikt ich do tego nie zmusi – nie ma złudzeń Willie Walsh.

A jak w takim razie wygląda sytuacja w polskiej przestrzeni powietrznej?

– Jesteśmy dobrze przygotowani na sezon letni 2025 r. Podobnie było rok temu, kiedy to wskaźnik opóźnień w Polsce należał do najniższych w Europie – zapewnia Marcin Hadaj, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. – Cel opóźnień wyznaczony dla Polski na rok 2025 to 0,24 min na statystyczny statek powietrzny, gdzie średni wskaźnik dla Unii Europejskiej wynosi 0,61. Aktualny wskaźnik opóźnień w Polsce kształtuje się na poziomie 0,15, co mimo nadchodzącego lata i szczytu sezonu dobrze prognozuje na osiągnięcie wyznaczonego celu – dodaje.

Jak wynika z danych PAŻP, w kolejnych latach wyznaczony wskaźnik dla Polski ma spadać i w 2029 roku ma osiągnąć 0,13 min na samolot. Ma to być możliwe m.in. dzięki szkoleniom i rekrutacji nowych kontrolerów.