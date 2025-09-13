Aktualizacja: 13.09.2025 14:34 Publikacja: 13.09.2025 13:33
Suwnice portowo-lądowe w porcie w Oslo w Norwegii
Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Dziennikarskie śledztwo norweskiego koncernu medialnego NRK i rosyjskiego opozycyjnego portalu „Centr Dosje” skupiło się na firmie RoMarine AS, zarejestrowanej w Norwegii z siedzibą w prestiżowym biurowcu Norweskiego Stowarzyszenia Armatorów w Oslo. Wczoraj o swoich ustaleniach szczegółowo poinformowały oba media.
Jak wykazało dochodzenie dziennikarzy, a potwierdził audyt przeprowadzony przez norweski regulator finansowy Finanstilsynet, firma nigdy w Norwegii fizycznie nie działała. Zdalnie sprzedawała fałszywe ubezpieczenia. W marcu 2025 roku Finanstilsynet zażądał natychmiastowego zaprzestania działalności przez RoMarine i skierował sprawę na policję.
O stworzenie przestępczego procederu oskarżono dwóch obywateli Norwegii, Bułgara i Rosjanina. Właścicielem RoMarine figurował Andriej Moczalin z Sankt Petersburga. NRK i „Centr Dosje” uzyskały dostęp do dokumentów bankowych rosyjskiej struktury Moczalina, za pośrednictwem których sprzedawał on fałszywe polisy.
Zdaniem dziennikarzy z dokumentów wynika, że nie była to prywatna inicjatywa Rosjanina, ale oszustwo niemożliwe do przeprowadzenia bez akceptacji, wiedzy i udziału Kremla. Z usług norweskiej firmy korzystały bowiem największe i objęte sankcjami koncerny Rosji dostarczające reżimowi pieniędzy na rozpętaną wojnę. Takie jak Novatek, Rosnieft czy rosyjska zbrojeniówka.
RoMarine wystawiła fikcyjne polisy dla co najmniej 256 jednostek, w tym 76 tankowców z rosyjskiej floty cieni. Inspekcje na Morzu Bałtyckim ujawniły siedem tankowców, które przedstawiły fikcyjne polisy ubezpieczeniowe RoMarine. Formalnie objęte „norweskim adresem”, statki te w rzeczywistości pozostały bez wymaganego prawem międzynarodowym ubezpieczenia.
„Ro Marine to oszustwo” – podkreślają dziennikarze – „Nie tylko jej polisy ubezpieczeniowe były fałszywe. Aby uzyskać pozwolenie od władz Panamy i rozpocząć współpracę ze statkami pływającymi pod banderą tego kraju, Ro Marine dostarczyła panamskim urzędnikom dokumenty, z których wynikało, że podobne pozwolenie zostało już wydane przez inne państwo – Sierra Leone. Jednak jak poinformowała NRK administracja morska tego kraju, dokument był sfałszowany: został wydany przez zupełnie inną firmę ubezpieczeniową.
Próbując dowiedzieć się, w czyim interesie działa Ro Marine, Dosje uzyskał dostęp do dokumentów finansowych Hajdor St. Petersburg, rosyjskiej struktury należącej do Andrieja Moczalina. Wynika z nich, że płatności za polisy Ro Marine były dokonywane za pośrednictwem kont Hajdor, a jako cel przelewu wskazywano numery certyfikatów wydanych przez norweską organizację i nazwy ubezpieczonych statków. Dosje uzyskał dostęp do samych polis. W niektórych przypadkach Hajdor otrzymywał pieniądze nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem pośrednika, brokera ubezpieczeniowego.
Kto przelał pieniądze na konto Hajdor? Dziennikarze wyliczają 21 firm i kwoty w rublach, które przelały. Najwięcej – firma Adele Shipping and Freight DMCC wpłaciła blisko 70 mln rubli (3,03 mln zł). Dziennikarze zidentyfikowali kilka grup statków, które były i są przedmiotem szczególnego zainteresowania rosyjskich władz.
„160-metrowe statki do transportu super ciężkich ładunków Nan Feng Zhi Xing i Hunter Star wypłynęły z portu Zhoushan we wschodnich Chinach pod koniec września 2024 roku. Transportowały w całości siłownie do elektrowni brzegowej dla objętych sankcjami USA zakładów skraplania gazu Novateku – Arctic LNG 2, flagowego projektu Kremla. Sankcje odcięły inwestycję od zachodnich technologii i sprzętu, a uruchomienie linii jest opóźnione, niezwykle trudno jest pozyskać już zbudowane gazowce, a statki przewożące sprzęt dla zakładu, obawiając się możliwych konsekwencji, zawracały i opuszczały wody rosyjskie bez dostarczenia sprzętu.
Nan Feng Zhi Xing i Hunter Star dotarły do celu. Ani zła pogoda, ani koniec żeglugi na Północnej Drodze Morskiej, ani lód, który zaczął formować się wcześnie na wodach, nie przeszkodziły. Statki wyruszyły z powrotem do Chin mniej ekstremalną trasą – wzdłuż wybrzeży Norwegii, przez kanał La Manche i dalej wokół Afryki; na początku stycznia 2025 roku minęły Przylądek Dobrej Nadziei. Aby żeglować po wodach europejskich, ciężkie jednostki potrzebowały ubezpieczenia. Polisy zostały wybrane za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego SB Logika, pieniądze za nie zostały przelane na konto Hajdor St. Petersburg, a same certyfikaty zostały wystawione przez Ro Marine” – pisze „Centr Dosje”.
Dziś Chiny dostają od Novateku już czwartą dostawę LNG, która dociera tam na gazowcach floty cieni. Eksperci nazywają tę sprawę rażącym przykładem obchodzenia sankcji. „Fałszywe ubezpieczenie stanowi bezpośrednie naruszenie konwencji międzynarodowych i zagrożenie dla wszystkich” – mówi Craig Kennedy, współpracownik Centrum Studiów Rosyjskich i Eurazjatyckich na Uniwersytecie Harvarda. „To podważa sam system bezpieczeństwa transportu morskiego” – dodaje Christina Maria
