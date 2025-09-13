Zdaniem dziennikarzy z dokumentów wynika, że nie była to prywatna inicjatywa Rosjanina, ale oszustwo niemożliwe do przeprowadzenia bez akceptacji, wiedzy i udziału Kremla. Z usług norweskiej firmy korzystały bowiem największe i objęte sankcjami koncerny Rosji dostarczające reżimowi pieniędzy na rozpętaną wojnę. Takie jak Novatek, Rosnieft czy rosyjska zbrojeniówka.

RoMarine wystawiła fikcyjne polisy dla co najmniej 256 jednostek, w tym 76 tankowców z rosyjskiej floty cieni. Inspekcje na Morzu Bałtyckim ujawniły siedem tankowców, które przedstawiły fikcyjne polisy ubezpieczeniowe RoMarine. Formalnie objęte „norweskim adresem”, statki te w rzeczywistości pozostały bez wymaganego prawem międzynarodowym ubezpieczenia.

Oszustwo dobrze sprzedane

„Ro Marine to oszustwo” – podkreślają dziennikarze – „Nie tylko jej polisy ubezpieczeniowe były fałszywe. Aby uzyskać pozwolenie od władz Panamy i rozpocząć współpracę ze statkami pływającymi pod banderą tego kraju, Ro Marine dostarczyła panamskim urzędnikom dokumenty, z których wynikało, że podobne pozwolenie zostało już wydane przez inne państwo – Sierra Leone. Jednak jak poinformowała NRK administracja morska tego kraju, dokument był sfałszowany: został wydany przez zupełnie inną firmę ubezpieczeniową.

Próbując dowiedzieć się, w czyim interesie działa Ro Marine, Dosje uzyskał dostęp do dokumentów finansowych Hajdor St. Petersburg, rosyjskiej struktury należącej do Andrieja Moczalina. Wynika z nich, że płatności za polisy Ro Marine były dokonywane za pośrednictwem kont Hajdor, a jako cel przelewu wskazywano numery certyfikatów wydanych przez norweską organizację i nazwy ubezpieczonych statków. Dosje uzyskał dostęp do samych polis. W niektórych przypadkach Hajdor otrzymywał pieniądze nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem pośrednika, brokera ubezpieczeniowego.