07:19 Haszczyński: Trump znowu zrzuca na sojuszników odpowiedzialność za zakończenie wojny

„Nie od dziś Trump jest podatny na kłamliwą narrację Kremla, a krytyka działań Rosji jest rzadka i wynika raczej z tego, że nie daje mu szansy wpisania sobie wojny na Ukrainie na listę konfliktów, które on zakończył” – pisze Jerzy Haszczyński, komentując opublikowany w sobotę przez prezydenta USA „list do wszystkich państw NATO i do świata”.

06:54 Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie prawie 900 żołnierzy oraz m.in. 42 systemy artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:38 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1298. dniu wojny

Foto: pap

06:30 Zapis sobotniej relacji

Wydarzenia z 1298. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.