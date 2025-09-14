07:19
14.09.2025

Haszczyński: Trump znowu zrzuca na sojuszników odpowiedzialność za zakończenie wojny

„Nie od dziś Trump jest podatny na kłamliwą narrację Kremla, a krytyka działań Rosji jest rzadka i wynika raczej z tego, że nie daje mu szansy wpisania sobie wojny na Ukrainie na listę konfliktów, które on zakończył” – pisze Jerzy Haszczyński, komentując opublikowany w sobotę przez prezydenta USA „list do wszystkich państw NATO i do świata”. 

Czytaj więcej

Jerzy Haszczyński: List do NATO. Donald Trump nie od dziś błądzi w sprawie Ukrainy
Komentarze
Jerzy Haszczyński: List do NATO. Donald Trump nie od dziś błądzi w sprawie Ukrainy
06:54
14.09.2025

Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie prawie 900 żołnierzy oraz m.in. 42 systemy artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:38
14.09.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1298. dniu wojny

Foto: pap

06:30
14.09.2025

Zapis sobotniej relacji  

Wydarzenia z 1298. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.

Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1298
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1298