Aktualizacja: 13.09.2025 06:51 Publikacja: 13.09.2025 06:30
Wydarzenia z 1297. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donald Trump stwierdził,...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wydarzenia z 1297. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donald Trump stwierdził,...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donald Trump stwierdził, że naruszenie p...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Kongresie USA pojawił się projekt usta...
Rosyjskie ćwiczenia „Zapad” (tegoroczne odbywają się od 12-16 września) służą zastraszaniu państw zachodnich, do...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 9 na 10 września, w czasie nocn...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas