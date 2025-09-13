Aktualizacja: 13.09.2025 08:23 Publikacja: 13.09.2025 07:00
Amerykańska ambasadorka przy ONZ Dorothy Camille Shea (w środku) powiedziała to, czego nie mógł z siebie wydusić prezydent Donald Trump.
Foto: REUTERS/Jeenah Moon
Zacznijmy od sukcesów. Pierwsze nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołane z polskiej inicjatywy, w polskiej sprawie – wysłania na nasze terytorium rosyjskich dronów – stało się pokazem zapominanej już powoli jedności Zachodu.
Zachodu w szerokim pojęciu, nie tylko krajów członkowskich NATO i Unii Europejskiej, ale także Japonii, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Australii oraz aspirujących do UE państw Bałkanów Zachodnich czy Europy Wschodniej.
Wszystkie poparły stanowisko Polski w sprawie, która dotyczy agresji rosyjskiej. Także ci członkowie Unii Europejskiej, którzy krytyki normalnie Kremla unikają, bronią go przed sankcjami, Władimira Putina nie izolują. Czyli z zasady prorosyjskie Węgry i mniej nachalnie prorosyjska Słowacja.
Przede wszystkim podczas posiedzenia padły wreszcie jednoznaczne słowa ze strony Ameryki. Jej ambasadorka przy ONZ Dorothy Camille Shea powiedziała to, czego nie mógł z siebie wydusić prezydent Donald Trump.
W tym to: „Stany Zjednoczone stoją po stronie naszych sojuszników z NATO w obliczu alarmujących naruszeń przestrzeni powietrznej”.
„Będziemy bronić każdej piędzi [NATO-wskiego] terytorium” – zagroziła, oskarżając przy okazji Rosję o brak szacunku wobec Stanów Zjednoczonych. Bo zaostrzyła ataki na Ukrainę, zamiast dążyć do zakończenia wojny. Pewnym zgrzytem było określenie „celowe lub nieumyślne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej”. Polska uważa, że „Rosja celowo pogwałciła polskie niebo”, przy 19 dronach, które się na nim pojawiły, trudno mówić o przypadku.
Sukcesem jest jedność polskiej ekipy – wiceministrowi spraw zagranicznych Marcinowi Bosackiemu towarzyszył były minister byłego prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski, ambasador przy ONZ.
Sam Bosacki trafnie wypunktował Rosję. Używa ona orwellowskiego języka, czyniąc z fałszu prawdę, z agresora ofiarę i kłamiąc na potęgę. Wypomniał Rosji, określającej teraz władze najeżdżanej przez nią Ukrainy nazistami, że sama jako Rosja Sowiecka, z prawdziwymi niemieckimi nazistami najechała Polskę w 1939 r..
Tyle sukcesów. Ale jest i – tak to nazwę – poważna wątpliwość, czy udało się osiągnąć cel postawiony przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego?
Jak zapowiedział, Polska zwróciła się o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ po to, by przyciągnąć uwagę „całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo członka nie tylko ONZ, ale i Unii Europejskiej i NATO”.
Całego świata, czyli nie tylko szeroko pojętego Zachodu. Z tym jest problem. Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ z innych rejonów świata nie prześcigali się w krytyce Rosji, zazwyczaj w ogóle nie wymieniali tej nazwy. Ambasador Chin, stałego członka Rady, wzywał „wszystkie strony” – „wszystkie”, czyli i nas – do zachowania spokoju i unikania nieporozumień. I tradycyjnie nie użył nazwy „wojna”, by nie razić swojego sojusznika. Chiny mówią o „konflikcie na Ukrainie”.
Nie sposób było się doszukać potępienia Rosji w wystąpieniach przedstawicieli niestałych członków RB, takich jak Pakistan, Algieria czy Somalia.
Globalne Południe inaczej patrzy na to, co się w naszej części świata. Może nawet ulega kłamliwym opowieściom rosyjskiego ambasadora przy ONZ. I bardziej emocjonowało się posiedzeniami Rady o Izraelu.
