Radosław Sikorski: To na pewno nie były ukraińskie drony

Nowym sposobem prowadzenia wojny są chmary dronów, nie mamy przeciwko nim wystarczających zdolności – przyznał wicepremier Radosław Sikorski. W rozmowie z RMF FM szef MSZ ocenił, że wnioski z wojny na Ukrainie powinny być w NATO wdrażane „z szybkością czasu kryzysu”. Według niego, kierując drony nad Polskę Rosja testowała nasz kraj i NATO.

Publikacja: 11.09.2025 12:58

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski

Foto: PAP/Leszek Szymański

Jakub Czermiński

W nocy z 9 na 10 września podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjskie drony wleciały nad Polskę – odnotowano 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Poderwano polskie i natowskie myśliwce, co najmniej trzy bezzałogowce zostały zestrzelone. Do teraz w różnych miejscach kraju, głównie w województwie lubelskim, znaleziono szczątki łącznie 16 dronów.

W związku ze sprawą prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, Polska wystąpiła do NATO z wnioskiem o konsultacje w ramach art. 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, na wniosek Polski zwołane ma zostać nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Polska reaguje na rosyjskie drony. Ruch lotniczy czasowo ograniczony
Społeczeństwo
Polska reaguje na rosyjskie drony. Ruch lotniczy czasowo ograniczony

Rosyjskie drony nad Polską. Radosław Sikorski: Nie można mówić o przypadku

Co Polska chce osiągnąć poprzez posiedzenie RB ONZ? – Przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo, członka nie tylko ONZ, ale i Unii Europejskiej i NATO – wyjaśnił w rozmowie z RMF FM minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. – Występowałem w przeszłości przed Radą Bezpieczeństwa ONZ i wydaje mi się, że to się niosło, nasze argumenty się przebijały – dodał. Zaznaczył, że jeszcze nie zdecydowano, kto zabierze głos w imieniu Polski.

Wicepremier był pytany o klasyfikację wydarzeń z nocy z wtorku na środę. – Dziewiętnaście naruszeń naszej przestrzeni powietrznej, kilkanaście dronów zidentyfikowanych, kilka zestrzelonych, akcja trwająca siedem godzin, a więc całą noc – więc nie można mówić o przypadku. To jest testowanie nie tylko Polski, to testowanie całego NATO i to nie tylko wojskowe, ale także polityczne – powiedział.

Na jakie wsparcie ze strony swoich sojuszników liczy Polska?

Sikorski mówił, że Polska zażądała uruchomienia artykułu 4. NATO, „czyli konsultacji międzysojuszniczych”. – To miało już miejsce w historii Sojuszu poprzednio, gdy robiła to np. Turcja w trakcie wojny w Iraku czy wobec wojny domowej w Syrii; Sojusz wzmacniał jej zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe – dodał.

Europoseł Michał Dworczyk
Polityka
Polska nie jest przygotowana do walki z dronami? Dworczyk: Jesteśmy bezbronni

– Domagamy się nie tylko wzmocnienia tych zdolności, także antydronowych, ale zrobienia tego, o czym mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli nałożenia sankcji na Rosję i wzmożenia wsparcia dla Ukrainy – oświadczył.

Pytany o rozmowy Polski z europejskimi sojusznikami po wtargnięciu dronów Radosław Sikorski oznajmił, że „mamy tsunami poparcia, które musi się przełożyć na fakty”. – Dajmy ludziom czas na zbadanie, co jeszcze w zasobach mają. Spodziewamy się, że te deklaracje nastąpią. (...) Najważniejszym priorytetem są zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe – powiedział.

Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy

Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy

Foto: PAP

Radosław Sikorski: NATO nie ma narzędzi do walki z chmarami dronów

Szef MSZ ocenił, iż NATO zbyt wolno odrabia lekcję z wojny na Ukrainie. – Nowym sposobem prowadzenia wojny są chmary dronów. Przeciwko chmarom dronów jeszcze nie mamy wystarczających zdolności – przyznał. Mówił, że Ukraińcy unieszkodliwiają większość rosyjskich dronów metodami walki elektronicznej oraz udoskonalają systemy śledzenia dronów, w tym akustyczne.

– W Bydgoszczy mamy natowską instytucję, poświęconą wyciąganiu lekcji z tej wojny. One muszą być wyciągane i wdrażane w naszej doktrynie nie w terminarzu czasu pokoju, tylko z szybkością czasu kryzysu – ocenił wicepremier.

Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Krzywowierzba-Kolonia
Konflikty zbrojne
Czy Rosja zaatakuje cel w Polsce? Gen. Kraszewski: Zbliżają się ćwiczenia Zapad

Dopytywany o rosyjskie drony, które wleciały w przestrzeń powietrzną Polski, Radosław Sikorski stwierdził, że w ocenie MSZ była to „prowokacja umyślna”. – Musimy być w stanie odpowiedzieć Rosji na każdym szczeblu drabiny eskalacji, (...) na każdą rosyjską prowokację musi być adekwatna odpowiedź – wskazał.

Szef MSZ mówi o rosyjskiej dezinformacji

– To na pewno nie były drony ukraińskie, więc każdy, kto mówi o prowokacji ukraińskiej albo jest autorem, albo jest powielającym rosyjską dezinformację – mówił w RMF FM szef MSZ. Dodał, że Polska jest od lat obiektem „zmasowanej wojny informacyjnej”. Zdaniem Sikorskiego, komentarze głoszące, że Ukraina próbuje wciągnąć Polskę w wojnę to „gotowość do bycia pożytecznym idiotą Putina”.

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września

Foto: PAP

Źródło: rp.pl / RMF FM

Polityka Partie Polityczne Platforma Obywatelska Rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Radosław Sikorski

