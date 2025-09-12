Jacek Czaputowicz: Czy Rosja zaatakuje nas w nocy dronami?

Aktualizacja: 12.09.2025 21:34 Publikacja: 12.09.2025 20:18
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
Przypomnijmy, że początek to ogłoszenie przez premiera Donalda Tuska całkowitego zamknięcia przejść granicznych z Białorusią w odpowiedzi na ćwiczenia Zapad 2025. Obserwatorzy wskazują, że prezydent Łukaszenko oparł się presji Rosji i nie zgodził na przeprowadzenie manewrów przy naszej granicy. Właśnie po to, by nas nie prowokować, ćwiczenia odbywają się na poligonie w Borysowie, a stamtąd do granicy z Polską jest grubo ponad 300 kilometrów, natomiast do granicy z Rosją tylko 100. Czy zatem rządowi nie chodzi o polityczne złoto, jakie przynoszą działania antyrosyjskie, podobnie jak wcześniejsze zamknięcie konsulatów Federacji Rosyjskiej we Wrocławiu i Krakowie?
Mińsk zarzucił Polsce, że nadużywa swego położenia geograficznego i stwarza poważne trudności dla funkcjonowania międzynarodowego ruchu osób i towarów. Pekin swego czasu wpłynął na Mińsk, by zmniejszył presję migracyjną na Polskę, pod naszą groźbą zamknięcia granicy, przez którą przechodzi gros chińskich towarów do Unii Europejskiej. Teraz jednak Chiny zdają się powierzyć odblokowanie granicy swemu wiernemu sojusznikowi – Władimirowi Putinowi, wyrażając zarazem oczekiwanie, by konflikt został rozwiązany na drodze dialogu.
Czytaj więcej
Na polsko-białoruskich przejściach granicznych nie ma żadnego ruchu, sytuacja jest spokojna. Rząd...
Szef sztabu gen. Wiesław Kukuła potwierdził, że Białoruś poinformowała nas z wyprzedzeniem o nalocie rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 września. Rząd twierdzi, że zdaliśmy egzamin, ponieważ wraz z sojusznikami strąciliśmy część z nich. Nie mniej zadowoleni są Rosjanie, którzy wykazali, że Polska i jej sojusznicy nie mają właściwych instrumentów do zwalczania dronów. Wyjątkiem jest Ukraina, która jednak z powszechnie znanych powodów raczej polskiego nieba bronić nie będzie.
Musieliśmy więc strącać drony pociskami, których liczba jest ograniczona, przeznaczonymi do zwalczania samolotów i rakiet. W ten sposób obnażyliśmy naszą słabość. Jeden atak w skali stosowanej na Ukrainie pozbawiłby nas całego arsenału tych rakiet.
Rosja zaproponowała rozmowy, co rząd zignorował. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa określiła kroki podejmowane przez Polskę jako konfrontacyjne, zmierzające do eskalacji napięć oraz wezwała do ponownego rozważenia decyzji o zamknięciu granicy. Minister Marcin Kierwiński odpowiedział, że to nie Polska, lecz Rosja zachowuje się agresywnie i w trosce o bezpieczeństwo obywateli jesteśmy zmuszeni do takiej decyzji.
Czytaj więcej
Testują gotowość Zachodu do odpowiedzi na działania hybrydowe, które mogą być wstępem do znacznie...
Nasuwa się jednak pytanie, czy zamknięcie granicy z Białorusią rzeczywiście prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli, czy też do jego niepotrzebnego narażenia. I czy nie stawiamy Rosji w sytuacji, w której ponowne zaatakowanie Polski dronami będzie opcją racjonalną. Zapewne także tym razem Białoruś nie uprzedzi nas o ataku dronów, które mogą być uzbrojone. Czy nie nadszedł już czas, by przenieść łóżko dalej od okna?
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przypomnijmy, że początek to ogłoszenie przez premiera Donalda Tuska całkowitego zamknięcia przejść granicznych z Białorusią w odpowiedzi na ćwiczenia Zapad 2025. Obserwatorzy wskazują, że prezydent Łukaszenko oparł się presji Rosji i nie zgodził na przeprowadzenie manewrów przy naszej granicy. Właśnie po to, by nas nie prowokować, ćwiczenia odbywają się na poligonie w Borysowie, a stamtąd do granicy z Polską jest grubo ponad 300 kilometrów, natomiast do granicy z Rosją tylko 100. Czy zatem rządowi nie chodzi o polityczne złoto, jakie przynoszą działania antyrosyjskie, podobnie jak wcześniejsze zamknięcie konsulatów Federacji Rosyjskiej we Wrocławiu i Krakowie?
Nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, że państwo polskie zdało egzamin na piątkę w obliczu rosyjskiego ataku na P...
Orędzie o stanie Unii Europejskiej starało się sprzedać narrację o strategicznych korzyściach z porozumień handl...
Nie wiem, czy Unia Europejska jako projekt przetrwa. Są tacy, jak Viktor Orbán, którzy ogłosili już jej koniec....
Na trwającym konflikcie między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim najbardziej buduje się minister spraw zag...
Uzyskanie gwarancji o pozostawieniu amerykańskich wojsk w Polsce to ważny sygnał, również dla Putina, że Ameryka...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas