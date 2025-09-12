Jacek Czaputowicz: Czy Rosja zaatakuje nas w nocy dronami?

Przypomnijmy, że początek to ogłoszenie przez premiera Donalda Tuska całkowitego zamknięcia przejść granicznych z Białorusią w odpowiedzi na ćwiczenia Zapad 2025. Obserwatorzy wskazują, że prezydent Łukaszenko oparł się presji Rosji i nie zgodził na przeprowadzenie manewrów przy naszej granicy. Właśnie po to, by nas nie prowokować, ćwiczenia odbywają się na poligonie w Borysowie, a stamtąd do granicy z Polską jest grubo ponad 300 kilometrów, natomiast do granicy z Rosją tylko 100. Czy zatem rządowi nie chodzi o polityczne złoto, jakie przynoszą działania antyrosyjskie, podobnie jak wcześniejsze zamknięcie konsulatów Federacji Rosyjskiej we Wrocławiu i Krakowie?

Mińsk zarzucił Polsce, że nadużywa swego położenia geograficznego i stwarza poważne trudności dla funkcjonowania międzynarodowego ruchu osób i towarów. Pekin swego czasu wpłynął na Mińsk, by zmniejszył presję migracyjną na Polskę, pod naszą groźbą zamknięcia granicy, przez którą przechodzi gros chińskich towarów do Unii Europejskiej. Teraz jednak Chiny zdają się powierzyć odblokowanie granicy swemu wiernemu sojusznikowi – Władimirowi Putinowi, wyrażając zarazem oczekiwanie, by konflikt został rozwiązany na drodze dialogu.

Rząd twierdzi, że zdaliśmy egzamin

Szef sztabu gen. Wiesław Kukuła potwierdził, że Białoruś poinformowała nas z wyprzedzeniem o nalocie rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 września. Rząd twierdzi, że zdaliśmy egzamin, ponieważ wraz z sojusznikami strąciliśmy część z nich. Nie mniej zadowoleni są Rosjanie, którzy wykazali, że Polska i jej sojusznicy nie mają właściwych instrumentów do zwalczania dronów. Wyjątkiem jest Ukraina, która jednak z powszechnie znanych powodów raczej polskiego nieba bronić nie będzie.

Musieliśmy więc strącać drony pociskami, których liczba jest ograniczona, przeznaczonymi do zwalczania samolotów i rakiet. W ten sposób obnażyliśmy naszą słabość. Jeden atak w skali stosowanej na Ukrainie pozbawiłby nas całego arsenału tych rakiet.