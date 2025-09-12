Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jacek Czaputowicz: Czy Rosja zaatakuje nas w nocy dronami?

Mam wrażenie, że wpadamy w spiralę eskalacyjną, którą trudno będzie przerwać.

Publikacja: 12.09.2025 20:18

Jacek Czaputowicz: Czy Rosja zaatakuje nas w nocy dronami?

Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Jacek Czaputowicz

Przypomnijmy, że początek to ogłoszenie przez premiera Donalda Tuska całkowitego zamknięcia przejść granicznych z Białorusią w odpowiedzi na ćwiczenia Zapad 2025. Obserwatorzy wskazują, że prezydent Łukaszenko oparł się presji Rosji i nie zgodził na przeprowadzenie manewrów przy naszej granicy. Właśnie po to, by nas nie prowokować, ćwiczenia odbywają się na poligonie w Borysowie, a stamtąd do granicy z Polską jest grubo ponad 300 kilometrów, natomiast do granicy  z Rosją tylko 100. Czy zatem rządowi nie chodzi o polityczne złoto, jakie przynoszą działania antyrosyjskie, podobnie jak wcześniejsze zamknięcie konsulatów Federacji Rosyjskiej we Wrocławiu i Krakowie?

Mińsk zarzucił Polsce, że nadużywa swego położenia geograficznego i stwarza poważne trudności dla funkcjonowania międzynarodowego ruchu osób i towarów. Pekin swego czasu wpłynął na Mińsk, by zmniejszył presję migracyjną na Polskę, pod naszą groźbą zamknięcia granicy, przez którą przechodzi gros chińskich towarów do Unii Europejskiej. Teraz jednak Chiny zdają się powierzyć odblokowanie granicy swemu wiernemu sojusznikowi – Władimirowi Putinowi, wyrażając zarazem oczekiwanie, by konflikt został rozwiązany na drodze dialogu.

Czytaj więcej

Zamknięta granica z Białorusią: nawet mysz się nie przeciśnie
Drogowy
Zamknięta granica z Białorusią: nawet mysz się nie przeciśnie

Rząd twierdzi, że zdaliśmy egzamin

Szef sztabu gen. Wiesław Kukuła potwierdził, że Białoruś poinformowała nas z wyprzedzeniem o nalocie rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 września. Rząd twierdzi, że zdaliśmy egzamin, ponieważ wraz z sojusznikami strąciliśmy część z nich. Nie mniej zadowoleni są Rosjanie, którzy wykazali, że Polska i jej sojusznicy nie mają właściwych instrumentów do zwalczania dronów. Wyjątkiem jest Ukraina, która jednak z powszechnie znanych powodów raczej polskiego nieba bronić nie będzie. 

Musieliśmy więc strącać drony pociskami, których liczba jest ograniczona, przeznaczonymi do zwalczania samolotów i rakiet. W ten sposób obnażyliśmy naszą słabość. Jeden atak w skali stosowanej na Ukrainie pozbawiłby nas całego arsenału tych rakiet.

Reklama
Reklama

Czy zamknięcie granicy z Białorusią prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli

Rosja zaproponowała rozmowy, co rząd zignorował. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa określiła kroki podejmowane przez Polskę jako konfrontacyjne, zmierzające do eskalacji napięć oraz wezwała do ponownego rozważenia decyzji o zamknięciu granicy. Minister Marcin Kierwiński odpowiedział, że to nie Polska, lecz Rosja zachowuje się agresywnie i w trosce o bezpieczeństwo obywateli jesteśmy zmuszeni do takiej decyzji.

Czytaj więcej

Rosyjscy i białoruscy żołnierze w czasie ćwiczenia Zapad 2025
Konflikty zbrojne
Czy Rosja może zaatakować Polskę i państwa bałtyckie? Białoruski ekspert: nie podczas manewrów „Zapad”

Nasuwa się jednak pytanie, czy zamknięcie granicy z Białorusią rzeczywiście prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli, czy też do jego niepotrzebnego narażenia. I czy nie stawiamy Rosji w sytuacji, w której ponowne zaatakowanie Polski dronami będzie opcją racjonalną. Zapewne także tym razem Białoruś nie uprzedzi nas o ataku dronów, które mogą być uzbrojone. Czy nie nadszedł już czas, by przenieść łóżko dalej od okna?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja

Przypomnijmy, że początek to ogłoszenie przez premiera Donalda Tuska całkowitego zamknięcia przejść granicznych z Białorusią w odpowiedzi na ćwiczenia Zapad 2025. Obserwatorzy wskazują, że prezydent Łukaszenko oparł się presji Rosji i nie zgodził na przeprowadzenie manewrów przy naszej granicy. Właśnie po to, by nas nie prowokować, ćwiczenia odbywają się na poligonie w Borysowie, a stamtąd do granicy z Polską jest grubo ponad 300 kilometrów, natomiast do granicy  z Rosją tylko 100. Czy zatem rządowi nie chodzi o polityczne złoto, jakie przynoszą działania antyrosyjskie, podobnie jak wcześniejsze zamknięcie konsulatów Federacji Rosyjskiej we Wrocławiu i Krakowie?

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Polskie samoloty wojskowe oznaczane są biało-czerwoną szachownicą
Opinie polityczno - społeczne
Marek Kozubal: Rosyjskie drony nad Polską. Co trzeba poprawić?
Ursula von der Leyen
Opinie polityczno - społeczne
Wiktoria Jędroszkowiak: Po orędziu von der Leyen – trzy błędy Unii, za które płacimy wszyscy
Co powiedziała Ursula von der Leyen w orędziu o UE? Zmiana kursu w paru kwestiach
Opinie polityczno - społeczne
Co powiedziała Ursula von der Leyen w orędziu o UE? Zmiana kursu w paru kwestiach
Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski
Opinie polityczno - społeczne
Jak Radosław Sikorski przekuwa hejt od zwolenników prezydenta w polityczne złoto
Karol Nawrocki i Donald Trump w Białym Domu
Opinie polityczno - społeczne
Karol Nawrocki odniósł sukces w USA. Ale popełnił jeden poważny błąd
Reklama
Reklama
e-Wydanie