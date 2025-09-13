Wpis na platformie Truth Social adresowany jest – jak stwierdził sam Trump „do wszystkich państw NATO oraz do świata”.

„Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję w chwili, gdy wszystkie państwa NATO się na to zgodzą i rozpoczną działania, a także gdy wszystkie państwa NATO PRZESTANĄ KUPOWAĆ ROSYJSKĄ ROPĘ” – napisał prezydent USA. „Jak wiecie, zaangażowanie NATO w wygraną było dalekie od 100 proc., a zakupy rosyjskiej ropy przez niektórych członków były wręcz szokujące! To poważnie osłabia waszą pozycję negocjacyjną wobec Rosji” – kontynuował.

Donald Trump: Cła na Chiny pomogą zakończyć wojnę na Ukrainie

Trump dodał, że jest gotów na działania w tej sprawie. „Wystarczy, że powiecie kiedy. Wierzę, że dodatkowo – nałożenie przez NATO, jako całość, 50–100 proc. ceł na Chiny, które zostałyby całkowicie zniesione po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą – bardzo pomoże w zakończeniu tego śmiercionośnego, ale ABSURDALNEGO konfliktu. Chiny mają ogromny wpływ, wręcz kontrolę nad Rosją, a te potężne cła to przełamią ten wpływ” – napisał.

Przy okazji amerykański przywódca po raz przekonywał, że „to nie jest wojna Trumpa” oraz że inwazja Rosji na Ukrainę nie miałaby miejsca, gdyby to on był prezydentem w 2022 roku. „To wojna (Joe) Bidena i (Wołodymyra) Zełenskiego” – napisał Trump, nie wymieniając przy tym Władimira Putina.