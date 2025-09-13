Aktualizacja: 13.09.2025 14:34 Publikacja: 13.09.2025 13:45
Prezydent USA Donald Trump
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Wpis na platformie Truth Social adresowany jest – jak stwierdził sam Trump „do wszystkich państw NATO oraz do świata”.
„Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję w chwili, gdy wszystkie państwa NATO się na to zgodzą i rozpoczną działania, a także gdy wszystkie państwa NATO PRZESTANĄ KUPOWAĆ ROSYJSKĄ ROPĘ” – napisał prezydent USA. „Jak wiecie, zaangażowanie NATO w wygraną było dalekie od 100 proc., a zakupy rosyjskiej ropy przez niektórych członków były wręcz szokujące! To poważnie osłabia waszą pozycję negocjacyjną wobec Rosji” – kontynuował.
Trump dodał, że jest gotów na działania w tej sprawie. „Wystarczy, że powiecie kiedy. Wierzę, że dodatkowo – nałożenie przez NATO, jako całość, 50–100 proc. ceł na Chiny, które zostałyby całkowicie zniesione po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą – bardzo pomoże w zakończeniu tego śmiercionośnego, ale ABSURDALNEGO konfliktu. Chiny mają ogromny wpływ, wręcz kontrolę nad Rosją, a te potężne cła to przełamią ten wpływ” – napisał.
Przy okazji amerykański przywódca po raz przekonywał, że „to nie jest wojna Trumpa” oraz że inwazja Rosji na Ukrainę nie miałaby miejsca, gdyby to on był prezydentem w 2022 roku. „To wojna (Joe) Bidena i (Wołodymyra) Zełenskiego” – napisał Trump, nie wymieniając przy tym Władimira Putina.
Donald Trump zadeklarował, że jego celem jest zakończenie wojny i zastopowanie rozlewu krwi. Amerykański prezydent napisał, że liczba zabitych w ostatnim tygodniu wyniosła 7118 osób. „To SZALEŃSTWO” – ocenił.
„Jeśli NATO zrobi to, co mówię, WOJNA szybko się skończy i wszystkie te istnienia zostaną ocalone! Jeśli nie – tracicie tylko mój czas, a także czas, energię i pieniądze Stanów Zjednoczonych” – zakończył amerykański przywódca.
Wpis Donalda Trumpa to kolejny w ostatnim czasie sygnał, że amerykański prezydent chciałby wykorzystać cła do skłonienia Rosji do zakończenia wojny na Ukrainie. Trzy dni temu media, w tym BBC, informowały, że w czasie wtorkowych rozmów USA-UE Trump wezwał Unię Europejską do nałożenia na towary z Chin i Indii ceł w wysokości do 100 proc., by w ten sposób zmusić Putina do zakończenia wojny (Chiny i Indie kupują rosyjską ropę, zasilając budżet Kremla).
Unijny import surowców energetycznych z Rosji
Foto: PAP
Jak pisał „Financial Times”, Biały Dom jest gotów nałożyć podobne cła na nabywców rosyjskich surowców energetycznych, ale tylko pod warunkiem wsparcia ze strony partnerów unijnych. Według doniesień, Waszyngton jest gotowy do wprowadzenia ceł lustrzanych do tych, które Unia nałoży na Chiny i Indie.
We wtorek prezydent USA zapowiedział, że w tym tygodniu lub na początku następnego planuje rozmawiać z Władimirem Putinem.
