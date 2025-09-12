Do sprawy szef rządu odniósł się również na konferencji prasowej w Nowej Dębie. - My dzisiaj w Polsce potrzebujemy też jednoznaczności. My wiemy, co się stało, my wiemy, że akcje rosyjskie to nie są przypadki, to nie są pomyłki. Dlatego pełna mobilizacja NATO, a także wzrost naszych możliwości technologicznych we współpracy z naszymi najbliższymi sojusznikami (...) to jest coś, co daje nam poczucie bezpieczeństwa – stwierdził Tusk.

Wypowiedź Trumpa skomentował także szef MSZ Radosław Sikorski, który w piątek rozpoczął wizytę w Kijowie. - W noc, w którą nad Polskę wleciało 19 rosyjskich dronów, nad Ukrainę wleciało 400 plus 40 rakiet. To nie były pomyłki – powiedział minister.

Do Trumpa zwrócił się wiceszef MON Cezary Tomczyk. „Panie prezydencie Trump, dziękujemy za zainteresowanie wydarzeniami z ostatniej nocy. Powiem jasno: to nie była pomyłka. Jeden lub dwa drony można uznać za błąd, ale 19 wystrzelonych z terytorium kontrolowanego przez Rosję stanowiło celowy atak na Polskę i wschodnią flankę NATO. Polskie Siły Zbrojne, w ścisłej współpracy z naszymi sojusznikami, skutecznie przechwyciły i zniszczyły wszystkie zagrażające obiekty. Była to wspólna operacja NATO, a dzięki skoordynowanej reakcji nikomu nie stała się krzywda. Jesteśmy głęboko wdzięczni naszym partnerom z NATO, którzy stanęli na wysokości zadania – a zwłaszcza żołnierzom amerykańskim służącym w Polsce i całej Europie. Przyjaciele w potrzebie są prawdziwymi przyjaciółmi” - napisał.