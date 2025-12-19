Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy przestrzegał też, że gdy Rosja „czuje słabość”, wówczas „jest bardziej agresywna”. – Mapy miejsc, gdzie Rosjanie uderzyli dywersją, obejmują nie tylko Polskę, Litwę, Łotwę, czyli nie tylko państwa naszego regionu, ale praktycznie całą Europę dzisiaj – dodał.

– Dla Polski najgorsze będą te dwa, trzy lata, po zawieszeniu broni. Rosja wtedy się skupi na kolejnych państwach – ostrzegał Kowal. Jak tłumaczył, te trzy lata to czas, który pozwoli pokonać barierę technologiczną pozwalającą na nowy sposób prowadzenia wojny.

Paweł Kowal o rewolucji na polu walki: Chodzi o wielkie marzenie Stanisława Lema

Kowal tłumaczył, że wyścig technologiczny dotyczy dronów. Jak mówił, Ukraińcy i Rosjanie mają pod tym względem „coś, czego nie mają inni, mają pole walki”, czyli doświadczenia z użyciem dronów w realnym konflikcie. W każdym momencie, gdy wchodziła nowa forma, nowe technologie do wojny, to za każdym razem było tak, że wygrywał na początku ten w wyścigu, kto miał pole walki. Czyli Rosjanie są bardzo mocni, Ukraińcy są bardzo mocni – mówił.

– Nie ma jakiejś jednej techniki dronowej, bo każdy dron jest inny. Jeden chodzi, drugi lata, trzeci pływa, inny jest podwodny. To jest to wielkie marzenie (Stanisława) Lema i wielu innych pisarzy, które kiedyś czytaliśmy jako fantastykę, żeby był ten żelazny człowiek, który walczy zamiast żywego człowieka. I teraz jest tak, że to jest miks sztucznej inteligencji, nowych technologii optycznych. To jest kwestia GPS-u, doskonalenia wszystkich tych technologii. I każdy dron jest jakimś miksem tych wszystkich elementów. Jest pytanie, kto w tym będzie szybszy? Co Ukraińcy mają do zaoferowania? Doświadczenie. Czyli kluczową sprawą jest, żeby ci, którzy konstruują, przygotowują te maszyny do prowadzenia wojny, mieli dostęp do ukraińskiego pola walki i mieli możliwość korzystania z doświadczenia ludzi, którzy tym sterują – tłumaczył Kowal.

Polityk KO dodał, że celem jest dziś „móc zaatakować przeciwnika synchronicznie”, w wielu miejscach, w skoordynowany sposób. – Cel drugi – obronić się przed takim atakiem. I o to toczy się ten wyścig. I my właściwie w tym musimy wziąć udział. I to wszystko się musi dziać równolegle – podsumował.