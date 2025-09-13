Operacje lotnictwa zakończone. Systemy obronne powróciły do standardowej działalności

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało w komunikacie, że ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej polskiej powietrznej. Operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Dowództwo podkreśla, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.

Zamknięta przestrzeń powietrzna nad Lubelszczyzną

Polska Agencja Żeglugi powietrznej przekazała, że z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych.