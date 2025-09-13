Ostrzeżenie wydano trzy dni po tym, gdy rosyjskie drony pojawiły się w polskiej przestrzeni powietrznej. W czasie alarmu w Rumunii podobne ostrzeżenie wydano w Polsce.

W związku z atakami Rosji na zachodnie obwody Ukrainy, polskie lotnictwo prewencyjnie poderwało myśliwce. Zdecydowano o zamknięciu lotniska w Lublinie i przestrzeni powietrznej nad Lubelszczyzną. W Polsce alert odwołano o godz. 18.43.

W związku z zagrożeniem rumuńskie siły powietrzne podjęły decyzję o poderwaniu dwóch myśliwców F-16 z bazy Fetesti na południu kraju. W komunikatach przekazano, że od decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej zależy, jak długo piloci pozostaną w powietrzu.

Rumunia przechwyciła rosyjskiego drona

Po godzinie 19 poinformowano, że piloci przechwycili drona w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Bezzałogowy statek powietrzny namierzono około 20 km na południowy zachód od miejscowości Chilia Veche na granicy z Ukrainą.

Dron nie zbliżał się do zamieszkiwanych terenów i nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla ludności. Wojsko poinformowało, że maszyna się rozbiła.