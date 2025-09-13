Incydent nad Polską 10 kwietnia, gdy nocą rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzna Polski, prowokując reakcję sojuszniczą sił polskich i NATO, spowodowała rozpoczęcie operacji Eastern Sentry. Operacja ta ma na celu „zintegrowanie obrony powietrznej i naziemnej oraz zwiększenie wymiany informacji między państwami”, zapewnienie jeszcze bardziej skoncentrowanego odstraszania i obrony dokładnie wtedy i tam, gdzie będzie to potrzebne.

Incydent, po którym kraje sojusznicze zapowiedziały wzmocnienie sił polskich strzegących wschodniej flanki NATO, niejednoznacznie skomentował prezydent USA Donald Trump. We wpisie na platformie Truth Social skomentował wydarzenie lakonicznie: „Co z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczynamy!”, co wywołało fale spekulacji o jego znaczeniu.

Kolejnym krokiem Trumpa był list skierowany do sojuszników z NATO, w którym stawia warunek, po spełnieniu którego gotów jest nałożyć na Rosję zapowiadane od wielu miesięcy ostre sankcje.

Marco Rubio komentuje incydent naruszenia przestrzeni powietrznej Polski

Sekretarz stanu USA, Marco Rubio, powiedział w sobotę, że wtargnięcie rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września jest „niedopuszczalne”.