Aktualizacja: 13.09.2025 22:55 Publikacja: 13.09.2025 22:17
Marco Rubio
Foto: Reuters
Incydent nad Polską 10 kwietnia, gdy nocą rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzna Polski, prowokując reakcję sojuszniczą sił polskich i NATO, spowodowała rozpoczęcie operacji Eastern Sentry. Operacja ta ma na celu „zintegrowanie obrony powietrznej i naziemnej oraz zwiększenie wymiany informacji między państwami”, zapewnienie jeszcze bardziej skoncentrowanego odstraszania i obrony dokładnie wtedy i tam, gdzie będzie to potrzebne.
Incydent, po którym kraje sojusznicze zapowiedziały wzmocnienie sił polskich strzegących wschodniej flanki NATO, niejednoznacznie skomentował prezydent USA Donald Trump. We wpisie na platformie Truth Social skomentował wydarzenie lakonicznie: „Co z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczynamy!”, co wywołało fale spekulacji o jego znaczeniu.
Kolejnym krokiem Trumpa był list skierowany do sojuszników z NATO, w którym stawia warunek, po spełnieniu którego gotów jest nałożyć na Rosję zapowiadane od wielu miesięcy ostre sankcje.
Sekretarz stanu USA, Marco Rubio, powiedział w sobotę, że wtargnięcie rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września jest „niedopuszczalne”.
- Uważamy, że to niedopuszczalny, niefortunny i niebezpieczny rozwój sytuacji – powiedział Rubio dziennikarzom przed wyjazdem do Izraela i Wielkiej Brytanii. - Nie ma wątpliwości: drony zostały wystrzelone celowo. Pytanie brzmi, czy miały trafić konkretnie do Polski – kontynuował.
Rubio powiedział, że jeśli dowody potwierdzą, iż drony były celowo skierowane na Polskę, będzie to "bardzo poważne zaostrzenie sytuacji". Zaznaczył jednak, że istnieje wiele możliwości i przed podjęciem ostatecznych decyzji niezbędna jest pełna analiza faktów i konsultacja z sojusznikami.
W piątek Polska odrzuciła sugestię prezydenta Donalda Trumpa, który zasugerował, że incydent mógł być wynikiem pomyłki. Wypowiedź Trumpa rzadko spotkała się z tak otwartą krytyką ze strony jednego z najbliższych europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Polski minister spraw zagranicznych wyraził nadzieję, że Stany Zjednoczone podejmą zdecydowane działania, aby poprzeć Warszawę.
Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwołanym na wniosek Warszawy, Stany Zjednoczone określiły naruszenia przestrzeni powietrznej jako „alarmujące” i zadeklarowały, że są gotowe „bronić każdego centymetra terytorium NATO”.
Rosja natomiast utrzymuje, że w czasie incydentu jej siły atakowały cele na Ukrainie i nie miały zamiaru uderzać na tereny Polski. Podczas obrad ONZ rosyjski ambasador Wasilij Nebenzia stwierdził nawet, że to „fizycznie niemożliwe”, aby drony Moskwy doleciały do Polski i oskarżył państwa NATO o rozdmuchiwanie sensacji.
Wejście rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się 9 września 2025 roku około godziny 23:30 czasu środkowoeuropejskiego. Według polskich źródeł do kraju wleciało od 19 do 23 bezzałogowców, które zostały najprawdopodobniej wystrzelone z terytorium Rosji. Polska natychmiast podjęła działania obronne, łącząc siły z sojusznikami z NATO. W wyniku starcia państwa zachodnie zestrzeliły co najmniej 8 dronów, z czego większość zgłosiły holenderskie myśliwce F-35. Wydarzenie to było bezprecedensowe – pierwszy raz od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Polska lub inny kraj NATO otworzył ogień do rosyjskich celów na swoim terytorium.
