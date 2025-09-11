Atak dronów na Polskę. Kto wesprze polską obronę powietrzną

Aktualizacja: 11.09.2025 17:42 Publikacja: 11.09.2025 16:52
Pomoc Polsce zadeklarowały Czechy. „W związku z aktem agresji Rosji, Republika Czeska jest gotowa wysłać do Polski trzy śmigłowce Mi-171Sz, aby pomóc polskiej armii chronić kraj przed dronami na niskich wysokościach” – ogłosił resort obrony tego kraju. Podał dalej, że mowa jest o zmodyfikowanych śmigłowcach do operacji specjalnych Mi-171Sz, znanych także pod natowskim kodem Hip-L. Decyzję tę poprzedziła rozmowa telefoniczna wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefową resortu obrony Czech Janą Czernochovą. „Jesteśmy gotowi wysłać jednostkę w ciągu kilku dni” – podało czeskie ministerstwo.
Za tę deklarację podziękował gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP, który przypomniał, że czescy piloci z tej formacji pomagali w ubiegłym roku na Dolnym Śląsku. „Pamiętacie zespół lotniczy czeskich wojsk specjalnych, który tak doskonale wspierał nas w czasie powodzi? Jedni z najlepszych na świecie pilotów i jedne z najlepszych śmigłowców SOF znów jako pierwsi u nas. Tym razem do jeszcze trudniejszych zadań! Dziękuję” – napisał na portalu X polski dowódca.
Władysław Kosiniak–Kamysz poinformował, że wsparcie zadeklarowali też Holendrzy, którzy zresztą mają obecnie dyżur bojowy w Polsce – to ich piloci samolotów F-35 brali udział w zwalczaniu rosyjskich dronów. – Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za ogromne wsparcie – stwierdził wicepremier. Minister obrony Holandii oświadczył, że podjął decyzję o dostarczeniu wielowarstwowej obrony powietrznej do wschodniej Polski jeszcze w tym roku. „Dysponując dwoma systemami Patriot, NASAMS, systemami antydronowymi i 300 żołnierzami, będziemy w stanie wdrożyć zaawansowane środki” – napisał na portalu X minister obrony, Ruben Brekelmans. „Dzisiejszy dzień pokazał, że jest to ważniejsze niż kiedykolwiek dla naszego wspólnego bezpieczeństwa” – dodał holenderski polityk, nawiązując do rosyjskiej agresji.
„Holandia zawsze była godnym zaufania, lojalnym i niezwykle cenionym sojusznikiem Polski. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za ogromne wsparcie, jakiego Królewskie Holenderskie Siły Zbrojne udzielają naszemu krajowi i całej wschodniej flance Sojuszu. Dziękujemy za służbę!” – podziękował mu szef polskiego MON.
Kosiniak-Kamysz dodał też, że otrzymał informację od ministra obrony Szwecji o wsparciu z tego państwa. Mają do nas trafić środki obrony przeciwlotniczej i samoloty. Gotowość do wysłania swoich wojsk zadeklarowały Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Finowie, Bałtowie.
„Rozmawiałem właśnie z premierem Polski i sekretarzem generalnym NATO po wtargnięciu kilku rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej. Te wtargnięcia są niedopuszczalne i stanowią kolejny dowód na eskalację działań Rosji. Potwierdziłem pełne poparcie Francji dla Polski i podkreśliłem naszą gotowość do dalszego wspierania wzmocnienia polskiej obrony powietrznej i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Francji Emmanuel Macron.
Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział wsparcie w szkoleniu polskich żołnierzy w metodach eliminowania rosyjskich dronów.
Na razie nic konkretnego nie zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Politycy związani z Kancelarią Prezydenta wskazywali jedynie, że w czasie rozmowy z prezydentem RP Karolem Nawrockim chwalił polskich żołnierzy, wyraził solidarność sojuszniczą. Miał też wspomnieć o możliwości zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale o tym też mówił w czasie spotkania z Nawrockim w Waszyngtonie. Na razie w tym zakresie nie ma żadnych konkretów. Warto jednak wspomnieć, że w Polsce przebywa teraz około 10 tys. żołnierzy USA.
Przypomnijmy, że po wtargnięciu w polską przestrzeń powietrzną 19 dronów na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że w ten sposób Polska chce przyciągnąć „uwagę całego świata do tego bezprecedensowego ataku”.
– Występowałem w przeszłości przed Radą Bezpieczeństwa ONZ i wydaje mi się, że to się niosło – powiedział.
