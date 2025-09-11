Atak dronów na Polskę. Kto wesprze polską obronę powietrzną

Holendrzy wyślą swoich żołnierzy do Polski

Władysław Kosiniak–Kamysz poinformował, że wsparcie zadeklarowali też Holendrzy, którzy zresztą mają obecnie dyżur bojowy w Polsce – to ich piloci samolotów F-35 brali udział w zwalczaniu rosyjskich dronów. – Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za ogromne wsparcie – stwierdził wicepremier. Minister obrony Holandii oświadczył, że podjął decyzję o dostarczeniu wielowarstwowej obrony powietrznej do wschodniej Polski jeszcze w tym roku. „Dysponując dwoma systemami Patriot, NASAMS, systemami antydronowymi i 300 żołnierzami, będziemy w stanie wdrożyć zaawansowane środki” – napisał na portalu X minister obrony, Ruben Brekelmans. „Dzisiejszy dzień pokazał, że jest to ważniejsze niż kiedykolwiek dla naszego wspólnego bezpieczeństwa” – dodał holenderski polityk, nawiązując do rosyjskiej agresji.

„Holandia zawsze była godnym zaufania, lojalnym i niezwykle cenionym sojusznikiem Polski. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za ogromne wsparcie, jakiego Królewskie Holenderskie Siły Zbrojne udzielają naszemu krajowi i całej wschodniej flance Sojuszu. Dziękujemy za służbę!” – podziękował mu szef polskiego MON.

Szwedzi wyślą systemy antydronowe i samoloty

Kosiniak-Kamysz dodał też, że otrzymał informację od ministra obrony Szwecji o wsparciu z tego państwa. Mają do nas trafić środki obrony przeciwlotniczej i samoloty. Gotowość do wysłania swoich wojsk zadeklarowały Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Finowie, Bałtowie.

„Rozmawiałem właśnie z premierem Polski i sekretarzem generalnym NATO po wtargnięciu kilku rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej. Te wtargnięcia są niedopuszczalne i stanowią kolejny dowód na eskalację działań Rosji. Potwierdziłem pełne poparcie Francji dla Polski i podkreśliłem naszą gotowość do dalszego wspierania wzmocnienia polskiej obrony powietrznej i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Francji Emmanuel Macron.