Aktualizacja: 08.09.2025 13:36 Publikacja: 08.09.2025 13:17
Służby w okolicach miejsca upadku drona w kolonii Majdan-Sielec.
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
Szczątki kolejnego drona znaleźli w niedzielę wieczorem funkcjonariusze Straży Granicznej blisko przejścia granicznego z Białorusią koło Terespola. Obiekt podobny do rosyjskiego drona gerbera spadł na pole kukurydzy. Dzień wcześniej podobny obiekt znalazł mieszkaniec wsi Majdan-Sielec w województwie lubelskim.
– Nie był to dron, który miał cechy bojowe – stwierdził rzecznik ministra obrony Janusz Sejmej. A rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej dodał, że mógł być wykorzystywany do przemytu i jako ilustrację opublikował zdjęcie quadrocoptera przenoszącego paczkę. Rozumiem, że w ten sposób próbowano uspokoić nastroje, ale czy to już nie zahacza o dezinformację?
Do dwóch naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej doszło również w nocy z 2 na 3 września w czasie zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Jako pierwszy poinformował o tym prezydent Karol Nawrocki, a następnego dnia potwierdził szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła. Drony miały przelecieć nad granicą z Polską, a następnie wrócić na Ukrainę. Generał zapewnił, że ich przelot był monitorowany. Trudno nie odnieść wrażenia, że konferencja z udziałem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły i dowódcy operacyjnego gen. broni Macieja Klisza była jednak reakcją na wystąpienie prezydenta.
Najpoważniejszy incydent odnotowano w nocy z 19 na 20 sierpnia w Osinach w powiecie łukowskim, gdzie spadł i eksplodował wykorzystywany przez Rosjan irański dron kamikadze Shahed.
Do podobnych przypadków dochodziło już kilka razy po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. – Rosja wykorzystuje drony do przeciążania obrony powietrznej – mówi „Rzeczpospolitej” wysoki rangą oficer wojska polskiego. Dodaje, że nie ma pewności, czy drony te zbaczają z kursu w wyniku działań ukraińskiej obrony powietrznej, czy specjalnie są programowane przez Rosjan tak, aby wleciały na terytorium Polski.
Dlaczego jest to możliwe? Nasi rozmówcy wskazują, że mamy dziurawy system monitorowania przestrzeni powietrznej. Jest ona kontrolowana przez naziemne stacje radiolokacyjne. Grzegorz Tadeusz Brychczyński, ekspert lotniczy i przewodniczący Krajowej Sekcji Lotniczej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, dostrzega słabość systemu wykrywania, nieadekwatność procedur reakcji i wskazuje na potrzebę szybkiej modernizacji technicznej. Uważa, że drony przemytnicze to obecnie jedno z bardziej realnych zagrożeń hybrydowych, które dotyczy zarówno granic państwa, jak i obszarów zurbanizowanych. Jego zdaniem to element wojny hybrydowej, służy bowiem do testowania reakcji służb, a w przyszłości do przerzutu np. elementów sabotażowych, małych elementów techniki wojskowej lub elektroniki, ale może też stanowić zagrożenie dla obiektów infrastruktury krytycznej lub samolotów, gdy poruszają się w korytarzach lotniczych.
Jakie są trudności z ich wykrywaniem? Grzegorz Brychczyński wskazuje, że małe drony latają poniżej linii radarów, a Polska ma bardzo długie granice wschodnią i północną, trudne do pełnego monitorowania. – W perspektywie obronności należy traktować je jako potencjalny środek sabotażu i dywersji, a nie wyłącznie narzędzie przemytników – uważa ekspert.
W sytuacji gdy niemal codziennie słyszymy o tych incydentach, razi to, że nie dowiadujemy się, czy wojsko w masowej skali kupuje systemy antydronowe. A są na rynku systemy nadzoru elektronicznego, które pozwoliłyby w miarę szczelnie zabezpieczyć granice państwa na północy i wschodzie. Z takich rozwiązań korzystają nie tylko Ukraińcy, ale też np. Amerykanie przy zabezpieczeniu granicy południowej z Meksykiem. Być może szansą dla stworzenia takiej sieci będzie budowa Tarczy Wschód. Sztab Generalny WP zakłada w pewnej odległości od granicy budowę systemu elektronicznego rozpoznania. Ale na razie nic na ten temat nie wiemy.
Osobnym problemem jest ostrzeganie i alarmowanie ludności cywilnej o zagrożeniu. Ten system w ogóle nie działa. W żadnym ze wspomnianych przypadków mieszkańcy zagrożonego terytorium Polski nie dostali powiadomienia o możliwym niebezpieczeństwie. Więcej – to oni informowali służby, gdy już coś spadło.
Wojsko podało, że w nocy z 6 na 7 września 2025 r. Rosja w zmasowanym ataku powietrznym na terytorium Ukrainy użyła 805 dronów typu Shahed, 9 pocisków manewrujących Iskander-K oraz 4 pocisków balistycznych Iskander-M. Ukraińska obrona powietrzna zneutralizowała 747 dronów oraz 4 pociski manewrujące. Celem ataków było 20 miast, m.in. Kijów. „W pierwszych siedmiu dniach września Rosja użyła przeciwko Ukrainie blisko 2 tys. dronów, z czego ponad 800 w ostatniej dobie; dla porównania w sierpniu odnotowano ponad 4,1 tys. dronów. Dane te potwierdzają eskalację działań wymierzonych w infrastrukturę i ludność cywilną” – poinformowało Dowództwo Operacyjne.
W tej sytuacji rodzi się pytanie – czy wobec tak zmasowanego ataku polskie wojsko byłoby w stanie zneutralizować chociaż połowę takich obiektów? I kolejne – na co idą miliardy złotych polskich podatników, skoro wojsko nie jest w stanie zbudować szczelnego systemu ochrony granicy państwowej? Czy wyciągamy wnioski z wojny dronowej na Ukrainie, która trwa już trzy lata? Zastanawia również to, czy zgrupowanie wojsk oraz poszczególne pojazdy, np. czołgi, transportery opancerzone uczestniczące w ćwiczeniach „Żelazny obrońca”, mają zagłuszacze dronów?
Wiosną 2023 r. opozycja „przeczołgała” ówczesnego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, gdy w lesie koło Bydgoszczy znaleziono nieuzbrojony rosyjski pocisk balistyczny. Broniący się wówczas Błaszczak doprowadził do najpoważniejszego od lat kryzysu na szczytach dowódczych Sił Zbrojnych. Chociaż teraz notujemy incydenty niemal każdego dnia, ani politycy, ani wojskowi nie tłumaczą, co się stało, ani nie proponują rozwiązań, aby usprawnić system reagowania. Można odnieść wrażenie, że rosyjski gangster podrzuca nam drony i patrzy, jak reagujemy. A my niespecjalnie się tym przejmujemy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Szczątki kolejnego drona znaleźli w niedzielę wieczorem funkcjonariusze Straży Granicznej blisko przejścia granicznego z Białorusią koło Terespola. Obiekt podobny do rosyjskiego drona gerbera spadł na pole kukurydzy. Dzień wcześniej podobny obiekt znalazł mieszkaniec wsi Majdan-Sielec w województwie lubelskim.
– Nie był to dron, który miał cechy bojowe – stwierdził rzecznik ministra obrony Janusz Sejmej. A rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej dodał, że mógł być wykorzystywany do przemytu i jako ilustrację opublikował zdjęcie quadrocoptera przenoszącego paczkę. Rozumiem, że w ten sposób próbowano uspokoić nastroje, ale czy to już nie zahacza o dezinformację?
Opinia Polaków jest jednoznaczna – nie chcą wspierać Ukrainy w jej staraniach o wejście do NATO. Czy wynika to z...
Polska jest jedynym w Europie państwem, w którym nie działa jednolity system cyfrowej łączności radiowej. MSWiA...
Twardą postawę prezydenta Ukrainy wobec Rosji wspierają przeważnie polskie kobiety, pięćdziesięciolatkowie, mies...
Trzęsienie ziemi na najwyższych stanowiskach dowódczych w polskich Siłach Zbrojnych. Wypowiedzenia złożyli szef...
Ukraina dojrzewa do kompromisu. Oczywiście nie mówi się o tym oficjalnie, bo to byłoby pokazanie słabości wobec...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas