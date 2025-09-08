Dlaczego drony wlatują do Polski?

Do podobnych przypadków dochodziło już kilka razy po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. – Rosja wykorzystuje drony do przeciążania obrony powietrznej – mówi „Rzeczpospolitej” wysoki rangą oficer wojska polskiego. Dodaje, że nie ma pewności, czy drony te zbaczają z kursu w wyniku działań ukraińskiej obrony powietrznej, czy specjalnie są programowane przez Rosjan tak, aby wleciały na terytorium Polski.

Dlaczego jest to możliwe? Nasi rozmówcy wskazują, że mamy dziurawy system monitorowania przestrzeni powietrznej. Jest ona kontrolowana przez naziemne stacje radiolokacyjne. Grzegorz Tadeusz Brychczyński, ekspert lotniczy i przewodniczący Krajowej Sekcji Lotniczej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, dostrzega słabość systemu wykrywania, nieadekwatność procedur reakcji i wskazuje na potrzebę szybkiej modernizacji technicznej. Uważa, że drony przemytnicze to obecnie jedno z bardziej realnych zagrożeń hybrydowych, które dotyczy zarówno granic państwa, jak i obszarów zurbanizowanych. Jego zdaniem to element wojny hybrydowej, służy bowiem do testowania reakcji służb, a w przyszłości do przerzutu np. elementów sabotażowych, małych elementów techniki wojskowej lub elektroniki, ale może też stanowić zagrożenie dla obiektów infrastruktury krytycznej lub samolotów, gdy poruszają się w korytarzach lotniczych.

Można odnieść wrażenie, że rosyjski gangster podrzuca nam drony i patrzy, jak reagujemy. A my niespecjalnie się tym przejmujemy

Jakie są trudności z ich wykrywaniem? Grzegorz Brychczyński wskazuje, że małe drony latają poniżej linii radarów, a Polska ma bardzo długie granice wschodnią i północną, trudne do pełnego monitorowania. – W perspektywie obronności należy traktować je jako potencjalny środek sabotażu i dywersji, a nie wyłącznie narzędzie przemytników – uważa ekspert.

Wojsko powinno kupować systemy antydronowe

W sytuacji gdy niemal codziennie słyszymy o tych incydentach, razi to, że nie dowiadujemy się, czy wojsko w masowej skali kupuje systemy antydronowe. A są na rynku systemy nadzoru elektronicznego, które pozwoliłyby w miarę szczelnie zabezpieczyć granice państwa na północy i wschodzie. Z takich rozwiązań korzystają nie tylko Ukraińcy, ale też np. Amerykanie przy zabezpieczeniu granicy południowej z Meksykiem. Być może szansą dla stworzenia takiej sieci będzie budowa Tarczy Wschód. Sztab Generalny WP zakłada w pewnej odległości od granicy budowę systemu elektronicznego rozpoznania. Ale na razie nic na ten temat nie wiemy.