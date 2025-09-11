Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nie odnotowano osób poszkodowanych w rosyjskim ataku. – Jeden budynek został uszkodzony – zaznaczył. Wyliczał też, że dotychczas znaleziono szczątki 16 obiektów.

Minister obrony przypomniał, że Polska zdecydowała się – w związku z naruszeniem swojej przestrzeni powietrznej – uruchomić artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. – Celem konsultacji w ramach artykułu 4 jest stworzenie odpowiedniej odpowiedzi na prowokacje rosyjskie. One mają miejsce od pewnego czasu we wszystkich państwach flanki wschodniej NATO (...). Trzeba wzmocnić, ustanowić radykalną odpowiedź (w postaci) wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej – wyjaśnił.

Kosiniak-Kamysz mówił też, że działanie Rosji „jest wymierzone też przeciwko polskim obywatelom”. – Nie tylko w sposób fizyczny, ale też (...) w celu siania zamętu, skłócania, siania dezinformacji. Ta noc obfitowała w uaktywnieniu się wielu kont, które siały dezinformację, ale jeszcze więcej tej dezinformacji było już po zakończeniu działań operacyjnych w polskiej przestrzeni powietrznej. Próba wskazania i przekazania tej informacji na stronę ukraińską. Takich wpisów, szczególnie na portalu Facebooku, było bardzo dużo. To jest próba osłabienia chęci wspierania Ukrainy przez NATO i przez Polskę – ocenił.

– Polska nie ulegnie rosyjskim prowokacjom, Polska będzie odpowiadać na akty agresji i dezinformację. Polska zwycięży – zakończył swoje wystąpienie Kosiniak-Kamysz.

Rosyjskie drony nad Polską: Co najmniej 19 naruszeń przestrzeni powietrznej

W nocy z 9 na 10 września doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej granicy przez rosyjskie drony. Wojsko zdecydowało się strącić część dronów uznając je za zagrożenie – był to pierwszy od początku wojny Rosji z Ukrainą przypadek, gdy siły NATO strzelały do rosyjskich dronów nad terytorium państwa Sojuszu. W strącaniu dronów Polaków wspierały holenderskie myśliwce F-35.

Dotychczas na terytorium Polski znaleziono szczątki 16 dronów. Wszystko wskazuje na to, że w większości były to drony typu Gerbera – wykorzystywane przez Rosjan od 2024 roku jako wabiki dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.