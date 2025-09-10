Rzeczpospolita
Wydarzenia
Rosyjskie drony nad Polską. Szef MSZ Ukrainy komentuje

Po tym jak w czasie nocnego ataku Rosji na Ukrainę doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, głos zabrał Andrij Sybiha, minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Publikacja: 10.09.2025 07:12

Andrij Sybiha

Andrij Sybiha

Foto: PAP/UKRINFORM

Jakub Mikulski

„Rosyjskie drony wlatujące do Polski podczas zmasowanego ataku na Ukrainę pokazują, że poczucie bezkarności Putina wciąż rośnie, ponieważ nie został on należycie ukarany za swoje wcześniejsze zbrodnie” – ocenił w mediach społecznościowych Andrij Sybiha, minister spraw zagranicznych Ukrainy. Podkreślił, że „Putin nieustannie eskaluje, poszerza swą wojnę i testuje Zachód”, a „im dłużej nie napotyka stanowczej odpowiedzi, tym bardziej staje się agresywny”.

„Obecna sytuacja dowodzi, że nadszedł wreszcie czas na decyzję umożliwiającą wykorzystanie systemów obrony powietrznej państw partnerskich w krajach sąsiednich do przechwytywania dronów i rakiet na ukraińskim niebie – także tych zbliżających się do granic NATO. Ukraina od dawna apeluje o taki krok. Jest on konieczny w imię wspólnego bezpieczeństwa” – zwrócił uwagę szef ukraińskiej dyplomacji. Dodał, że „to również wezwanie do partnerów, by pilnie wzmocnili ukraińską obronę powietrzną”.

Szef MSZ Ukrainy: Władimira Putina można zatrzymać wyłącznie siłą, nie słabością

Sybiha wezwał do natychmiastowego zaostrzenia sankcji na Rosję. „Putin poważnie potraktuje rozmowy pokojowe dopiero wtedy, gdy stanie wobec realnej presji transatlantyckiej. Rosyjska machina wojenna musi zostać zatrzymana – a zatrzymać ją można wyłącznie siłą, nie słabością” – podsumował.

W nocy z 9 na 10 października - jak wynika z komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów SIł Zbrojnych - doszło do „bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron”.

„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – poinformowało Dowództwo Operacyjne. Szczątki jednego z uszkodzonych dronów zostały już znalezione w miejscowości Czosnówka (powiat bialski) w województwie lubelskim.

Polski myśliwiec F-16
Konflikty zbrojne
Wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Donald Tusk: Użyto uzbrojenia. „Akt agresji”

Donald Tusk poinformował, że o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski został poinformowany sekretarz generalny NATO. W stałym kontakcie z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jest też prezydent Karol Nawrocki.

Rosyjskie drony nad Polską. Sytuacja eskaluje

W ostatnich tygodniach doszło do kilku naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. 7 września szczątki drona znaleziono w miejscowości Polatycze (gmina Terespol), w pobliżu granicy z Białorusią.

Dzień wcześniej poinformowano o niezidentyfikowanym obiekcie latającym, który rozbił się w miejscowości Majdan-Sielec w województwie lubelskim. W obu przypadkach mieliśmy do czynienia prawdopodobnie z rosyjskimi dronami typu Gerbera. Na szczątkach drona znalezionego w województwie lubelskim znajdowały się napisy w cyrylicy.

Do dwóch naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej miało dojść również w nocy z 2 na 3 września w czasie zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę (4 września poinformował o tym szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła). Naruszenie przestrzeni powietrznej, o którym mowa – jak zapewnił gen. Kukuła – nie stwarzało zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski.

Z kolei w nocy z 19 na 20 sierpnia w Osinach eksplodowała rosyjska wersja irańskiego drona-kamikadze. Dron prawdopodobnie nie przenosił głowicy bojowej, lecz niewielki ładunek wybuchowy.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Rosja Ukraina

