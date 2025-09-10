Wrócę jednak do pierwszego pytania, czy reakcja państwa na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej pokazała naszą siłę czy słabość?

Trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy NATO ma, czy my mamy strategię prowadzenia takiej wojny z Rosją? Moim zdaniem nie mamy. Bo nie mamy do czynienia z wojną pełnoskalową, a to, co obserwujemy – te przeloty dronów – odbywa się zawsze poniżej progu wojny. Rosja będzie to wykorzystywała, aby destabilizować sytuację i doprowadzić do kryzysu. Dlatego NATO musi zweryfikować swoją strategię. Okazuje się, że jest znaczna przestrzeń pomiędzy artykułem czwartym a piątym traktatu północnoatlantyckiego (art. 4 umożliwia pilne konsultacje sojuszników, art. 5 mówi o wspólnej obronie – atak na jednego członka sojuszu jest traktowany jako atak na wszystkich – red.). Zmieniły się czasy, traktat północnoatlantycki dzisiaj nie przystaje do nowych warunków. Rosja wykorzystuje słabość w tych zapisach i realizuje swoje zadania. Bo przecież artykuł piąty nie działa i taki atak, jaki obserwowaliśmy w tym tygodniu, nie jest traktowany jako akt wojny.

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września Foto: PAP

Czy to nowy etap zimnej wojny Rosji z NATO? A może jesteśmy na progu gorącej wojny?

Wojna hybrydowa to takie preludium. Tak jest zapisane w rosyjskiej strategii działania.

Dzisiaj niektórzy generałowie próbują tłumaczyć swoje zaniechania tym, że nie jesteśmy na wojnie z Rosją, dlatego początkowo mówią, że nie będziemy strzelać do rosyjskich dronów czy rakiet, bo odłamki mogą wyrządzić szkodę ludności cywilnej, a później mówią, że będziemy strzelać. Odnoszę wrażenie, że nie mają zidentyfikowanego obszaru, gdzie to można czynić, w którym miejscu rozmieścić siły i środki do ich zwalczania, tak aby nie zrobić krzywdy cywilom. Fundamentem systemu obrony państwa jest powszechna obrona przeciwlotnicza społeczeństwa. Ale to wymaga rozmieszczenia odpowiednich środków przy granicy, tak aby zwalczały one drony, które ją przekraczają. Niech to będą posterunki z bronią maszynową, niech to będą posterunki mobilne, jak to obserwujemy w Ukrainie. Dlaczego nie implementujemy ukraińskich doświadczeń w zwalczaniu dronów?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apeluje, aby po rosyjskiej eskalacji sojusznicze samoloty lub systemy przeciwlotnicze zaczęły zestrzeliwać drony lub rosyjskie rakiety nad terytorium zachodniej Ukrainy. Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby tak się stało?

W żadnym wypadku nie możemy dać paliwa rosyjskim działaniom, które mogą eskalować i przenosić się na nasze terytorium. Prezydent Zełenski wykorzystuje moment, aby nas wciągnąć do wojny z Rosją. My powinniśmy się skupić na eliminowaniu tego, co znajduje się nad naszym terytorium. Dzisiaj są to drony, które poruszają się z małą szybkością, następnym razem to mogą być rakiety. Takie zdarzenia będą występować coraz częściej i będą coraz groźniejsze.