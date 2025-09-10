Aktualizacja: 10.09.2025 10:55 Publikacja: 10.09.2025 10:11
Polskiego nieba strzegły w nocy m.in. polskie myśliwce F-16
Po nocy z 9 na 10 września jedno wiemy na pewno: żarty się skończyły. Skończyły się, bo zbyt wiele rzeczy wydarzyło się po raz pierwszy.
– Mamy do czynienia z prowokacją na dużą skalę – mówił o licznych rosyjskich dronach, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, premier Donald Tusk. Po raz pierwszy tak duża liczba obiektów latających naruszyło przestrzeń powietrzną Polski w ciągu jednej nocy.
I po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z taką reakcją. Dotąd narzekaliśmy, że drony wlatywały, zaskakując zarówno służby wojskowe, jak i cywilne. Tym razem było inaczej: po raz pierwszy zamknięta została cywilna przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, by umożliwić operowanie lotnictwu wojskowemu. Po raz pierwszy polskie wojsko – z udziałem sojuszników, przede wszystkim Holendrów – użyło środków militarnych do neutralizacji rosyjskich dronów. Po raz pierwszy w państwie NATO zestrzelono obiekty, które nadleciały z Rosji.
I po raz pierwszy wreszcie Dowództwo Operacyjne nazwało sytuację „aktem agresji”.
Nie mamy wątpliwości, że to, co się wydarzyło, ma związek z rozpoczynającymi się w piątek manewrami wojskowymi Zapad – wspólnymi ćwiczeniami sił zbrojnych Białorusi i Rosji, organizowanymi niedaleko naszej granicy. Gdy poprzednim razem odbywały się manewry Zapad 2021, Rosjanie przemieścili wojska bliżej granicy z Ukrainą. Kilka miesięcy później zostały one wykorzystane do ataku na ten kraj.
O wyjątkowości sytuacji świadczy również reakcja polskich polityków. Nie – tym razem opozycja i koalicja nie rzuciły się sobie do gardeł. Prezydent spotkał się z premierem jeszcze przed siódmą rano. Premier podkreślał, że wszystkie komunikaty będą wzajemnie konsultowane przez oba ośrodki. Politycy PiS wypowiadali się nawet dość życzliwie o działaniach służb państwowych.
Na narodowe pojednanie nie ma co liczyć – ale to nie jest teraz najważniejsze. Najważniejsze, że w tej precedensowej sytuacji politycy potrafili stanąć na wysokości zadania.
Widzimy więc jasno: żarty się skończyły. Wojna za naszą wschodnią granicą po raz kolejny przekroczyła polską granicę – po raz pierwszy jednak w takiej skali. Skoro mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją i reakcją państwa, służb, wojska oraz klasy politycznej – precedensowa musi być też odpowiedź wobec Federacji Rosyjskiej.
To nie czas na prężenie muskułów, ale też nie czas na chowanie głowy w piasek. W porozumieniu z sojusznikami – przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi – musimy zaplanować adekwatną odpowiedź. Szczególnie że może to być dopiero początek rosyjskich prowokacji. Manewry Zapad 2025 zaczynają się oficjalnie dopiero w piątek.
