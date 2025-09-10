Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2025 w tle

Nie mamy wątpliwości, że to, co się wydarzyło, ma związek z rozpoczynającymi się w piątek manewrami wojskowymi Zapad – wspólnymi ćwiczeniami sił zbrojnych Białorusi i Rosji, organizowanymi niedaleko naszej granicy. Gdy poprzednim razem odbywały się manewry Zapad 2021, Rosjanie przemieścili wojska bliżej granicy z Ukrainą. Kilka miesięcy później zostały one wykorzystane do ataku na ten kraj.

O wyjątkowości sytuacji świadczy również reakcja polskich polityków. Nie – tym razem opozycja i koalicja nie rzuciły się sobie do gardeł. Prezydent spotkał się z premierem jeszcze przed siódmą rano. Premier podkreślał, że wszystkie komunikaty będą wzajemnie konsultowane przez oba ośrodki. Politycy PiS wypowiadali się nawet dość życzliwie o działaniach służb państwowych.

Na narodowe pojednanie nie ma co liczyć – ale to nie jest teraz najważniejsze. Najważniejsze, że w tej precedensowej sytuacji politycy potrafili stanąć na wysokości zadania.

Rosyjskie drony nad Polską: Czas na poważną odpowiedź. I Polski, i NATO

Widzimy więc jasno: żarty się skończyły. Wojna za naszą wschodnią granicą po raz kolejny przekroczyła polską granicę – po raz pierwszy jednak w takiej skali. Skoro mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją i reakcją państwa, służb, wojska oraz klasy politycznej – precedensowa musi być też odpowiedź wobec Federacji Rosyjskiej.

To nie czas na prężenie muskułów, ale też nie czas na chowanie głowy w piasek. W porozumieniu z sojusznikami – przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi – musimy zaplanować adekwatną odpowiedź. Szczególnie że może to być dopiero początek rosyjskich prowokacji. Manewry Zapad 2025 zaczynają się oficjalnie dopiero w piątek.