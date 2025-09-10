- Polska przestrzeń powietrzna została 19 razy naruszona. Nad Polskę nadleciały rosyjskie drony, które zostały zestrzelone – mówił Sikorski.

Reklama Reklama

Radosław Sikorski o dronach nad Polską: Padła komenda strzelać

- Nie mamy wątpliwości, że nie było to zdarzenie przypadkowe. (...) Padła komenda strzelać. Zadziałały mechanizmy sojusznicze wewnątrz NATO. W akcji uczestniczyły siły polskie, holenderskie, włoskie i niemieckie za co sojusznikom serdecznie dziękujemy – dodał.

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września Foto: PAP

- Mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem nie tylko na terytorium Polski, ale także na terytorium NATO i UE. W związku z tym Polska zwróciła się do Sojuszu Północnoatlantyckiego o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego – poinformował też szef MSZ potwierdzając wcześniejszą wypowiedź premiera Donalda Tuska.