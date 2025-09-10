Aktualizacja: 10.09.2025 16:11 Publikacja: 10.09.2025 15:45
Radosław Sikorski
- Polska przestrzeń powietrzna została 19 razy naruszona. Nad Polskę nadleciały rosyjskie drony, które zostały zestrzelone – mówił Sikorski.
- Nie mamy wątpliwości, że nie było to zdarzenie przypadkowe. (...) Padła komenda strzelać. Zadziałały mechanizmy sojusznicze wewnątrz NATO. W akcji uczestniczyły siły polskie, holenderskie, włoskie i niemieckie za co sojusznikom serdecznie dziękujemy – dodał.
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września
- Mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem nie tylko na terytorium Polski, ale także na terytorium NATO i UE. W związku z tym Polska zwróciła się do Sojuszu Północnoatlantyckiego o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego – poinformował też szef MSZ potwierdzając wcześniejszą wypowiedź premiera Donalda Tuska.
Sikorski poinformował też o wezwaniu do polskiego MSZ rosyjskiego chargé d'affaires, któremu przekazano notę protestacyjną.
- Jako minister spraw zagranicznych przeprowadziłem szerokie konsultacje – z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, Andrijem Sybihą, z wysoką przedstawiciel ds. spraw zagranicznych i obrony UE Kają Kallas (...), przekazałem informacje także sekretarzowi stanu Marco Rubio – wyliczał Sikorski. Jak dodał o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej zostały poinformowane państwa Trójkąta Weimarskiego, Rady Państw Morza Bałtyckiego i OBWE.
Radosław Sikorski, szef MSZ Ukrainy
- Premier Tusk zapowiedział starania o wzmocnienie sojuszniczej obrony przeciwlotniczej – przypomniał Sikorski. - Pragnę podkreślić, że Polska ani NATO nie dadzą się zastraszyć - dodał.
- To, czego wczorajszej nocy doświadczyli Polacy, na znacznie większą, bardziej tragiczną skalę, doświadczają prawie każdej nocy nasi ukraińscy sąsiedzi. Pamiętajmy o tym, okazujmy solidarność z Ukrainą, nie powtarzajmy rosyjskiej dezinformacji. To Rosja powinna dojść do wniosku, że próba odbudowy ostatniego europejskiego imperium nie ma szans na sukces – podsumował Sikorski.
Ataki powietrzne Rosji na Ukrainę w dniach 1 stycznia-10 września
Szef dyplomacji był pytany o słowa szefa Sztabu Generalnego Białorusi, który mówił, że ze strony Białorusi były przekazywane informacje na temat dronów zbliżających się do polskiej przestrzeni powietrznej. - O ile wiem były, ale o szczegóły proszę pytać Ministerstwo Obrony – odparł.
Sikorski mówił też, że chargé d'affaires ambasady Rosji wezwany do MSZ twierdził, że drony, które pojawiły się nad Polską, nie były rosyjskie. W odpowiedzi na kolejne pytanie szef MSZ stwierdził, że „trudno wyobrazić sobie”, aby przypadkowo doszło do 19 naruszeń przestrzeni powietrznej w ciągu jednej nocy.
- Potrzebujemy ściany antydronowej. Potrzebujemy obrony przeciwlotniczej przeciwko rakietom manewrującym, takim, jaka spadła koło mojego domu, już w czasie tej wojny, ale też przeciwko nowym technikom masowego używania dronów – stwierdził też szef MSZ nawiązując do incydentu z rakietą Ch-555, która naruszyła przestrzeń powietrzną Polski w grudniu 2022 roku i spadła w lesie pod Bydgoszczą (rakietę odnaleziono dopiero po kilku miesiącach, okazało się, że nie miała głowicy bojowej).
