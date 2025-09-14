Aktualizacja: 14.09.2025 07:29 Publikacja: 14.09.2025 06:46
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
List opublikował w sobotę na swojej platformie Truth Social. Jest w nim stwierdzenie, że to „nie jest wojna Trumpa”, lecz Bidena i Zełenskiego. Jest w nim przede wszystkim sugestia, że teraz to już tylko od sojuszników z NATO zależy, czy tę wojnę można skończyć. Bo on jest gotowy nałożyć wielkie sankcje na Rosję oraz wysokie (50- czy 100-procentowe) cła na Chiny, które „mają wielki wpływ na Rosję”.
To wszystko pod jednym warunkiem: że inne kraje NATO się do tego przyłączą. W tym całkowicie odetną się od rosyjskich surowców energetycznych.
Z punktu widzenia Polski ten nowy plan Trumpa pojawia się w wyjątkowym momencie, zaraz po wtargnięciu rosyjskich dronów na nasze terytorium, na co amerykański prezydent zareagował nie tak, jak powinien, przywódca najważniejszego państwa NATO, głównego gwaranta bezpieczeństwa.
A jest nierealny.
Donald Trump w sprawie wojny na Ukrainie błądzi nie od dzisiaj. W ocenie tego, kto do niej doprowadził, i w ocenie własnych możliwości jej zakończenia. Od dawna nazywa ją wojną Bidena. Uważa, że gdyby w 2020 roku „nie odebrano” mu zwycięstwa w wyborach prezydenckich, to nigdy by nie wybuchła. A gdy się szykował do kolejnego starcia o najwyższy urząd w 2024 roku, to kilkadziesiąt razy zapowiedział, że jak wygra, to zakończy wojnę na Ukrainie „w ciągu 24 godzin”. Nie było tylko jasne, czy będzie to doba po ogłoszeniu wyników, czyli że zrobi to jako prezydent elekt, czy też zaraz po inauguracji 20 stycznia 2025 roku.
Portal amerykańskiej telewizji CNN policzył, że Trump, zanim wygrał wybory w listopadzie zeszłego roku, zapewniał, że natychmiast zakończy tę wojnę co najmniej 55 razy – poczynając od przemówienia w marcu 2023 roku w Maryland, gdzie stwierdził, że potrzebuje na to „góra jeden dzień”, bo „dokładnie wie, co powiedzieć” Ukrainie i Rosji. Potem ten wątek przewijał się regularnie, w przemówieniach, wywiadach, wystąpieniach na wiecach i debatach kandydatów.
Jako prezydent nadal obciążał winą za wojnę Joe Bidena. I coraz częściej Wołodymyra Zełenskiego, którego już w lutym nazwał „dyktatorem” bez poparcia społecznego.
Czytaj więcej
Parcie Ameryki do pokoju na warunkach Kremla to wielkie wyzwanie dla Kijowa, Polski, Europy.
Władimira Putina oszczędzał, kilka razy obwinił go, ale nie za wywołanie wojny, za co powinien, lecz za to, że nie jest skłonny do jej przerwania. Rosyjski przywódca nagrodził go za to podczas spotkania na Alasce 15 sierpnia, „potwierdzając”, że gdyby to Trump, a nie Biden był w 2022 roku prezydentem, to do wojny by nie doszło. Bo Biden, „były amerykański kolega”, nie posłuchał jego ostrzeżeń.
Nie od dziś Trump jest podatny na kłamliwą narrację Kremla, a krytyka działań Rosji jest rzadka i wynika raczej z tego, że nie daje mu szansy wpisania sobie wojny na Ukrainie na listę konfliktów, które on zakończył.
W swoim nowym planie zakończenia wojny na Ukrainie zarzuca niektórym sojusznikom NATO, że nadal kupują rosyjską ropę, „to szokujące” i bardzo osłabia siłę Zachodu w negocjacjach z Kremlem. I ma rację – niektóre państwa NATO kupują od Rosji nie tylko ropę, ale i gaz.
Dotyczy to przede wszystkim Turcji, Węgier i Słowacji, których przywódcy są albo wychwalani przez amerykańskiego prezydenta (zwłaszcza Recep Erdogan), albo bliscy mu ideowo. Zaraz po inauguracji Donalda Trumpa premierzy Słowacji i Węgier Robert Fico i Viktor Orbán stwierdzili z zachwytem: „teraz to my jesteśmy głównym nurtem”. Teraz prorosyjscy szefowie rządów w Bratysławie i Budapeszcie przeżywają chyba ciężkie chwile, trudno założyć, by z radością zareagowali na plan Trumpa.
Czytaj więcej
Sankcje na rosyjski LPG są omijane dzięki importowi z Rosji do Polski węglowodorów, które – teore...
Na dodatek Turcja, w przeciwieństwie do krajów UE, dotychczas w ogóle nie nałożyła sankcji na Rosję za wojnę przeciw Ukrainie. Teraz zapewne nie zmieni zdania.
Ale te trzy kraje to nie jedyni w NATO importerzy rosyjskich surowców energetycznych (choć najwięksi w Sojuszu). Jak wynika z najnowszego raportu mającego centralę w Helsinkach specjalistycznego think tanku CREA, rosyjski gaz LNG nabywają nadal Francja, Holandia i Belgia. Francja, z której ten gaz dociera też do Niemiec, w sierpniu tego roku zapłaciła Rosji 157 mln euro, Holandia i Belgia po ponad 60 mln euro. Te trzy państwa UE są jednocześnie członkami NATO zaangażowanymi w pomoc Ukrainie i we wspieranie flanki wschodniej sojuszu.
Tuż przed wysłaniem listu przez Trumpa unijny sekretarz do spraw energii Dan Jorgensen mówił, że UE może całkowicie zrezygnować z rosyjskiego gazu w styczniu 2028 roku. Późno, jak na zrealizowanie nowego amerykańskiego planu zakończenia wojny. Pewnie dlatego odwiedzający w piątek Jorgensena sekretarz energii USA Chris Wright naciskał (co ujawniła agencja Reuters), by stało się to w ciągu pół roku czy roku. Oczywiście proponował, by Europa przestawiła się na amerykański gaz. Co świetnie pasuje do koncepcji Trumpa – zarabiania na wszystkim, także na zakańczaniu wojen.
Czytaj więcej
Donald Trump zaproponował Niemcom zwiększenie dostaw amerykańskiego gazu i ropy naftowej oraz uwz...
Z nowego planu Trumpa nic nie będzie. Tak jak z jego wcześniejszych celno-sankcyjnych gróźb, także ceł wtórnych wobec krajów, które tak jak Chiny wspierają rosyjską machinę wojenną, kupując od Putina ropę i gaz.
Chęci do wielkiego ekonomicznego uderzenia w Rosję i Chiny nie można się też spodziewać po wszystkich innych państwach NATO. W kwestii Chin nawet wątpliwe, że po większości.
I co dalej? Musimy czekać na następny list Trumpa. I wzmacniać swoje możliwości obronne wraz z innymi chętnymi i zagrożonymi przez Rosję.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
List opublikował w sobotę na swojej platformie Truth Social. Jest w nim stwierdzenie, że to „nie jest wojna Trumpa”, lecz Bidena i Zełenskiego. Jest w nim przede wszystkim sugestia, że teraz to już tylko od sojuszników z NATO zależy, czy tę wojnę można skończyć. Bo on jest gotowy nałożyć wielkie sankcje na Rosję oraz wysokie (50- czy 100-procentowe) cła na Chiny, które „mają wielki wpływ na Rosję”.
Najważniejsze słowa na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, wreszcie jasne i zdecydowane, padły ze...
Donald Trump, komentując rosyjski „akt agresji” na Polskę, jak to nazwało polskie wojsko, pokazał, że lojalność...
By wygrać wojnę, potrzebujemy m.in. zachować spokój, wykorzystać czas, dobrze się zorganizować, wznieść ponad po...
Niemal wszyscy nasi sojusznicy po ataku rosyjskich dronów na Polskę zachowali się jak należy. Nie polegli. Nie p...
Po ataku rosyjskich dronów w Polsce Zachód musi zacząć działać jednym frontem i zmusić władze w Pekinie do zmian...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas