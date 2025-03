Ivan Korčok: Słowacja to nie tylko prorosyjski premier Fico. Jest alternatywa

Dlaczego poprzedni rząd, składający się z różnych partii połączonych niechęcią do Ficy, nie mobilizował społeczeństwa?

Fico po roku 2018 stał się absolutnie niczym nieskrępowanym populistą. Nie ma żadnych czerwonych linii. A my, dzisiejsza opozycja, jesteśmy politykami demokratycznymi. Gramy według zasad, jesteśmy odpowiedzialni, nie wykorzystujemy kontrowersyjnych kwestii do mobilizacji, to zaś sprawia, że nie zawsze da się przeprowadzić wszystko, czego kraj potrzebuje. Fico nie ma takich ograniczeń. Występując na konferencji amerykańskich republikanów, przedstawia się jako konserwatysta. A przecież oficjalnie jest socjaldemokratą, socjaldemokrację ma w nazwie jego partia Smer.

Czy Słowacja nadal w jakikolwiek sposób wspiera Ukrainę?

Oczywiście, że tak. Jedyną poważną zmianą było to, że rząd wstrzymał dostarczanie broni z zasobów państwowych, czyli zasadniczo z armii. Ale innej nie. Rząd eksportuje na zasadach komercyjnych i to na najwyższą w historii skalę. Handel trwa. Amunicja i broń - bez ograniczeń. Jest nadal wsparcie humanitarne. Słowacja pomaga też Ukrainie w znaczącym wymiarze w sektorze energetycznym. Gaz, który pochodzi z zachodu, przechodzi przez Słowację na Ukrainę. Zapewniamy również tzw. zabezpieczenie elektryczne. Ukraińcy są bardzo zależni od naszej pomocy w momentach, gdy nie mają prądu.

A kiedy Fico był na Kremlu w grudniu, to Putin nie wyraził niezadowolenia z dostarczania broni Ukrainie?

Nie obchodzi go to. Fico był tam w niejasnych okolicznościach. Nie poinformował rodaków, nawet prezydenta, o swojej podróży do Rosji. Wtedy nie wiedzieliśmy, czy to była wizyta prywatna czy jakaś inna. Nie było jasne, dlaczego nagle pojawił się na zdjęciu z Putinem. Powiedział, że chodzi o tranzyt gazu, ale jeśli chce się zorganizować tranzyt, to nie jedzie się do Moskwy, lecz do Kijowa.

Fico z Orbánem to jedyni premierzy w Unii Europejskiej, którzy popierają Putina i Trumpa. Ale ten sojusz Bratysławy i Budapesztu wygląda dziwnie. Rosja zmienia granice, dokonuje aneksji. A Orbán promuje ideę Wielkich Węgier. Ma mapę, na której Słowacja jest częścią Węgier. Czy Fico tego nie widzi?

On źle rozumie rosyjskie działania imperialne. Nie widzi, że Putin przejmował od 2014 roku terytoria i szykował się do przejęcia całej Ukrainy.

Orbán jest zainteresowany tego rodzaju polityką, wytyczaniem nowych granic w Europie. Fico się tego nie obawia?

Tak, pod tym względem sojusz między Ficą a Orbánem jest dziwny, zwłaszcza z naszej własnej narodowej perspektywy. Premier Węgier od lat rozwija narrację traumy Trianon, niesprawiedliwego pokoju i węgierskich cierpień po 1918 roku. I regularnie prowokuje mapami Austro-Węgier i Wielkich Węgier. Jako szef MSZ otwarcie się temu sprzeciwiałem. Mówiłem, że jesteśmy suwerennym krajem i to jest rozwiązane raz na zawsze. Przyjechałem jednak do Polski nie po to, żeby narzekać.