– Orbán ma plan, Fico nie ma żadnego – mówi.

Czy Węgry mają traumę po Trianon? I czy Robert Fico nie obawia się marzeń Orbána o Wielkich Węgrzech, bo kiedyś się bał, nie uznał niepodległości Kosowa zakładając, że to może być precedens? - pyta Haszczyński Vášáryovą, która zna osobiście węgierskiego premiera z jego liberalnych czasów i wciąż mówi o nim: „Viktor”.

Dlaczego Robert Fico odzyskał władzę?

Słowacja jest niepodległym państwem od 1993 roku, gdy pokojowo rozwiodła się z Czechami i przestała istnieć Czechosłowacja. Ponad połowa historii tego niepodległego kraju to rządy premierów Vladimira Mečiara i Roberta Ficy. Z powodu Mečiara Słowacja nie została przyjęta przyjęta do NATO w tym samym czasie co Polska, Czechy i Węgry. Politykę budzącą obawy Zachodu prowadzi teraz Fico, o którym Vášáryová powiedziała: „to taki młodszy Mečiar, tyle że zna angielski i wie, jak się posługiwać widelcem”.

W podcaście padają pytania, kto pomógł dojść Ficy do władzy i dlaczego tak długo udaje mu się ją utrzymać. W 2018 roku wydawało się, że jest skończony. Słowakami wstrząsnęło wówczas zabójstwo dziennikarza Jána Kuciaka, który w tekstach śledczych pisywał o Ficy i jego bliskich współpracownikach.

Vášáryová odpowiada na pytanie, czy wiemy już wszystko o zabójstwie Kuciaka?