Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 509 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy uszkodzony został Most Krymski. Rosyjskie władze mówią o "wypadku".

Trump ubiega się obecnie o nominację Partii Republikańskiej w prawyborach przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku. Sondaże wskazują, że jest faworytem prawyborów.

Donald Trump: Joe Biden nie wie co się dzieje

W rozmowie z Fox News Donald Trump przekonywał, że ma dobre relacje zarówno z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, jak i z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Obecnemu prezydentowi USA, Joe Bidenowi, Trump zarzucił, że ten nie radzi sobie w kontaktach ze światowymi przywódcami.

- To sprytni ludzie, w tym (Emmanuel) Macron z Francji. Mógłbym wymienić całą listę, w tym Putina... Ci ludzie są bystrzy, twardzi i generalnie podstępni. Są podstępni i dobrzy w tym co robią. My mamy (na czele państwa) człowieka, który nie wie co się dzieje. To najgroźniejszy czas w historii naszego państwa - stwierdził Trump.