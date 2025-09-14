Jak wyjaśniło wojsko, wszystkie decyzje (…) „miały na celu potwierdzenie danych uzyskanych z systemów radiolokacyjnych, zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa obywatelom i przeciwdziałanie potencjalnym skutkom ewentualnego naruszenia przestrzeni przez niezidentyfikowany obiekt powietrzny”.

Sobotni alert i komunikaty RCB

W sobotę Dowództwo Operacyjne poinformowało w komunikacie, że „ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej polskiej przestrzeni powietrznej”. Poderwano polskie i sojusznicze samoloty, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Mieszkańcy części powiatów województwa lubelskiego otrzymali alert RCB, który brzmiał: „Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”. Po kilkudziesięciu minutach alert odwołano.

W sobotnim komunikacie zastrzeżono, że „działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru”.