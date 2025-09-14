Rzeczpospolita

Nieruchomości
Inteligentne magazyny. Westside Szczecin Neo z kamieniem węgielnym

Kompleks logistyczno-usługowy firmy LemonTree w gminie Kołbaskowo ma być gotowy w pierwszym kwartale 2026 roku.

Publikacja: 14.09.2025 14:45

LemonTree wmurowało kamień węgielny pod kompleks logistyczno-usługowy Westside Szczecin Neo

LemonTree wmurowało kamień węgielny pod kompleks pod kompleks logistyczno-usługowy Westside Szczecin Neo

Foto: mat.prasowe

aig

LemonTree wmurowało kamień węgielny pod kompleks logistyczno-usługowy Westside Szczecin Neo.

To druga inwestycja firmy w województwie zachodniopomorskim. Nowy obiekt, którego generalnym wykonawcą jest Goldbeck, zaoferuje ponad 34 tys. mkw. powierzchni. Niemal połowa magazynów została już wynajęta. Zakończenie budowy inwestor zapowiada na pierwszy kwartał 2026 roku.

Magazyny przyszłości

W magazynach Westside Szczecin nie będzie instalacji gazowych. – Obiekt ogrzeją pompy ciepła połączone z centralami wentylacyjnymi, które zastąpią tradycyjne źródła ciepła – mówią przedstawiciele inwestora. – Na dachu będzie można zainstalować panele fotowoltaiczne. Na początek przewidziano montaż instalacji o mocy 250 kWp, z możliwością dalszej rozbudowy zgodnie z potrzebami najemców. Do budowy będą wykorzystane elementy konstrukcyjne ze stali charakteryzującej się zredukowanym śladem węglowym.

Inwestycja będzie wyposażona w inteligentne systemy monitorowania zużycia mediów, które pozwolą wykrywać nieszczelności i nadmierną konsumpcję energii.

– Wbudowany moduł raportowy ułatwi najemcom kontrolę kosztów operacyjnych i przygotowywanie raportów ESG – mówią przedstawiciele LemonTree. Będą też zielone strefy, infrastruktura rowerowa, miejsca do ładowania samochodów i rowerów elektrycznych, system rozpoznawania tablic rejestracyjnych usprawniający obsługę ruchu pojazdów współpracujących z najemcami.

Na terenie kompleksu powstaną też zbiorniki retencyjne, w których będzie gromadzona woda deszczowa, która może służyć do nawadniania terenów zielonych, co pozwoli ograniczyć zużycie wody pitnej.

Region przyciąga inwestorów komercyjnych 

Westside Szczecin Neo powstaje w gminie Kołbaskowo, koło węzła komunikacyjnego Przecław. – To miejsce, które dzięki nowej obwodnicy staje się jednym z najlepiej skomunikowanych z centrum miasta, trasami wylotowymi i portami morskimi obszarów w regionie. Bliskość portu w Szczecinie i połączeń ze Skandynawią dodatkowo wzmacnia znaczenie tej lokalizacji, czyniąc ją naturalnym centrum dystrybucyjnym dla Europy Północnej – mówią przedstawiciele inwestora. – Inwestycja uzupełnia dotychczasową ofertę Szczecina i może przyciągnąć nowych inwestorów.

Jak mówi cytowany w komunikacie Marek Kubik, prezes Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, Szczecin od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję jako jedno z najważniejszych centrów logistycznych w Polsce. – Lokalizacja – w bezpośrednim sąsiedztwie portów morskich, z dostępem do rynków skandynawskich i niemieckich oraz z coraz lepszymi połączeniami drogowymi i kolejowymi – czyni miasto naturalnym węzłem dystrybucyjnym. Takie inwestycje jak Westside Szczecin Neo są dowodem, że potencjał regionu dostrzegają międzynarodowi inwestorzy. Dla mieszkańców oznacza to nowe miejsca pracy i dodatkowy impuls do rozwoju lokalnej gospodarki – zaznacza.

W pobliżu nowo powstającego obiektu działa pierwszy kompleks LemonTree w tej lokalizacji – Westside Szczecin, oddany w maju 2025 roku.

