LemonTree wmurowało kamień węgielny pod kompleks logistyczno-usługowy Westside Szczecin Neo.

To druga inwestycja firmy w województwie zachodniopomorskim. Nowy obiekt, którego generalnym wykonawcą jest Goldbeck, zaoferuje ponad 34 tys. mkw. powierzchni. Niemal połowa magazynów została już wynajęta. Zakończenie budowy inwestor zapowiada na pierwszy kwartał 2026 roku.

Magazyny przyszłości

W magazynach Westside Szczecin nie będzie instalacji gazowych. – Obiekt ogrzeją pompy ciepła połączone z centralami wentylacyjnymi, które zastąpią tradycyjne źródła ciepła – mówią przedstawiciele inwestora. – Na dachu będzie można zainstalować panele fotowoltaiczne. Na początek przewidziano montaż instalacji o mocy 250 kWp, z możliwością dalszej rozbudowy zgodnie z potrzebami najemców. Do budowy będą wykorzystane elementy konstrukcyjne ze stali charakteryzującej się zredukowanym śladem węglowym.

Inwestycja będzie wyposażona w inteligentne systemy monitorowania zużycia mediów, które pozwolą wykrywać nieszczelności i nadmierną konsumpcję energii.