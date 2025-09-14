Aktualizacja: 14.09.2025 15:11 Publikacja: 14.09.2025 14:45
LemonTree wmurowało kamień węgielny pod kompleks pod kompleks logistyczno-usługowy Westside Szczecin Neo
LemonTree wmurowało kamień węgielny pod kompleks logistyczno-usługowy Westside Szczecin Neo.
To druga inwestycja firmy w województwie zachodniopomorskim. Nowy obiekt, którego generalnym wykonawcą jest Goldbeck, zaoferuje ponad 34 tys. mkw. powierzchni. Niemal połowa magazynów została już wynajęta. Zakończenie budowy inwestor zapowiada na pierwszy kwartał 2026 roku.
W magazynach Westside Szczecin nie będzie instalacji gazowych. – Obiekt ogrzeją pompy ciepła połączone z centralami wentylacyjnymi, które zastąpią tradycyjne źródła ciepła – mówią przedstawiciele inwestora. – Na dachu będzie można zainstalować panele fotowoltaiczne. Na początek przewidziano montaż instalacji o mocy 250 kWp, z możliwością dalszej rozbudowy zgodnie z potrzebami najemców. Do budowy będą wykorzystane elementy konstrukcyjne ze stali charakteryzującej się zredukowanym śladem węglowym.
Inwestycja będzie wyposażona w inteligentne systemy monitorowania zużycia mediów, które pozwolą wykrywać nieszczelności i nadmierną konsumpcję energii.
– Wbudowany moduł raportowy ułatwi najemcom kontrolę kosztów operacyjnych i przygotowywanie raportów ESG – mówią przedstawiciele LemonTree. Będą też zielone strefy, infrastruktura rowerowa, miejsca do ładowania samochodów i rowerów elektrycznych, system rozpoznawania tablic rejestracyjnych usprawniający obsługę ruchu pojazdów współpracujących z najemcami.
Na terenie kompleksu powstaną też zbiorniki retencyjne, w których będzie gromadzona woda deszczowa, która może służyć do nawadniania terenów zielonych, co pozwoli ograniczyć zużycie wody pitnej.
Westside Szczecin Neo powstaje w gminie Kołbaskowo, koło węzła komunikacyjnego Przecław. – To miejsce, które dzięki nowej obwodnicy staje się jednym z najlepiej skomunikowanych z centrum miasta, trasami wylotowymi i portami morskimi obszarów w regionie. Bliskość portu w Szczecinie i połączeń ze Skandynawią dodatkowo wzmacnia znaczenie tej lokalizacji, czyniąc ją naturalnym centrum dystrybucyjnym dla Europy Północnej – mówią przedstawiciele inwestora. – Inwestycja uzupełnia dotychczasową ofertę Szczecina i może przyciągnąć nowych inwestorów.
Jak mówi cytowany w komunikacie Marek Kubik, prezes Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, Szczecin od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję jako jedno z najważniejszych centrów logistycznych w Polsce. – Lokalizacja – w bezpośrednim sąsiedztwie portów morskich, z dostępem do rynków skandynawskich i niemieckich oraz z coraz lepszymi połączeniami drogowymi i kolejowymi – czyni miasto naturalnym węzłem dystrybucyjnym. Takie inwestycje jak Westside Szczecin Neo są dowodem, że potencjał regionu dostrzegają międzynarodowi inwestorzy. Dla mieszkańców oznacza to nowe miejsca pracy i dodatkowy impuls do rozwoju lokalnej gospodarki – zaznacza.
W pobliżu nowo powstającego obiektu działa pierwszy kompleks LemonTree w tej lokalizacji – Westside Szczecin, oddany w maju 2025 roku.
