Polskie magazyny na fali. Deweloperzy szyją obiekty na miarę

Jak wynika z raportu Cushman & Wakefield, od października do grudnia 2024 roku wynajęto w Polsce ponad 2 mln mkw. powierzchni magazynowej. W całym roku transakcje najmu objęły prawie 6 mln mkw. magazynów, co oznacza 4-proc. wzrost w porównaniu z 2023 r. To piąty rok z rzędu z wartością przekraczającą 5 mln mkw.

Firmy lubią polskie magazyny

- Transakcje najmu na polskim rynku stanowiły aż 59 proc. umów najmu zawartych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (9,83 mln mkw.) – podają eksperci Cushman & Wakefield.

Jak mówią, najemcy niezmiennie doceniają atuty polskiego rynku magazynowego, w tym jego strategiczne położenie, rozwiniętą infrastrukturę transportową i konkurencyjne koszty, które (uwzględniając stawki najmu, opłaty za energię i wynagrodzenia pracowników magazynowych) są o 23 proc. niższe niż w Czechach i ponad 50 proc. niższe niż w Niemczech.

- Perspektywy na ten rok pozostają optymistyczne. Tempo wzrostu może co prawda zwolnić, co z drugiej strony zmniejszy ryzyko nadwyżki pustych powierzchni magazynowych – ocenia cytowany w raporcie Damian Kołata, partner, ekspert w Cushman & Wakefield. – Stabilnej sytuacji w sektorze powinno też sprzyjać dalsze polepszanie warunków finansowych i gospodarczych, w tym spodziewane ożywienie w Niemczech.