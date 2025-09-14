Na razie trwa ewakuacja pasażerów — poinformowała „Rzeczpospolitą" Natalia Vince z biura prasowego krakowskiego portu.

Jak podał Marcin Hadaj, rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), krakowskie lotnisko zostało zamknięte do godziny 19.00, a wszystkie samoloty, które przyleciały po zdarzeniu zostały skierowane na inne lotniska.

I tak: do Katowic zostały przekierowane rejsy SWISSa z Zurychu, Ryanaira z Wenecji Treviso i Memmingen, LOTu z Palermo oraz Wizz Aira z Bazylei.