Aktualizacja: 14.09.2025 15:53 Publikacja: 14.09.2025 14:32
Foto: Polskie Porty Lotnicze
Na razie trwa ewakuacja pasażerów — poinformowała „Rzeczpospolitą" Natalia Vince z biura prasowego krakowskiego portu.
Jak podał Marcin Hadaj, rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), krakowskie lotnisko zostało zamknięte do godziny 19.00, a wszystkie samoloty, które przyleciały po zdarzeniu zostały skierowane na inne lotniska.
I tak: do Katowic zostały przekierowane rejsy SWISSa z Zurychu, Ryanaira z Wenecji Treviso i Memmingen, LOTu z Palermo oraz Wizz Aira z Bazylei.
