Na razie trwa ewakuacja pasażerów — poinformowała „Rzeczpospolitą" Natalia Vince z biura prasowego krakowskiego portu.

Jak podał Marcin Hadaj, rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), krakowskie lotnisko zostało zamknięte  do godziny 19.00, a wszystkie samoloty, które przyleciały po zdarzeniu zostały skierowane na inne lotniska.

I tak: do Katowic zostały przekierowane rejsy  SWISSa z Zurychu, Ryanaira z Wenecji Treviso i Memmingen, LOTu z Palermo oraz  Wizz Aira z Bazylei.

