Aktualizacja: 31.08.2025 00:39 Publikacja: 30.08.2025 15:13
Foto: Bloomberg, Benjamin Girette
SNCTA reprezentujący ponad 60 proc. francuskich kontrolerów ogłosił strajk, który zacznie się 18 września wcześnie rano, a zakończy po 24 godzinach. Jako powód francuscy kontrolerzy podają załamanie negocjacji z pracodawcą, czyli regulatorem ruchu lotniczego w tym kraju – DGAC.
„Od wielu już lat ruch lotniczy we Francji jest obciążony brakiem zaufania, wadliwymi praktykami i fatalnymi metodami zarządzania. Dla nas stało się oczywiste, że dialog z pracodawcą i regulatorem regulatorem stał się bezsensowny i w tej chwili reformy oraz jakiekolwiek szanse na poprawę zostały zablokowane” – czytamy w oświadczeniu związkowców. Jednocześnie wzywają oni kolegów nie tylko z samej Francji, ale i z innych krajów europejskich, aby się do nich przyłączyli. Jak na razie nie ma odzewu.
Wiadomo jedynie, że zakłócenia będą odczuwalne nie tylko na samych lotniskach francuskich, ale i w przelotach nad Francją. DGAC podaje jedynie, że dokładne informacje zostaną opublikowane na dwa dni przed planowanym protestem. A Francja jest jedynym krajem w Europie, gdzie podczas strajków kontrolerów nieobsługiwane są również rejsy wykonywane przez samoloty przelatujące nad jej terytorium.
Jak podał wcześniej Eurocontrol — unijna agencja zrzeszająca krajowe organizacje służb nawigacyjnych — podczas francuskich strajków 3 i 4 lipca, które jednak miały bardziej ograniczony wymiar, każdy dzień trwania protestu oznacza w Europie ok. 3,7 tys. lotów opóźnionych i przynajmniej 1,5 tys. odwołanych. Wtedy najbardziej ucierpiały Air France, które musiały odwołać co trzeci rejs, oraz Ryanair i Vueling. A plany podróży musiało zmienić ponad milion pasażerów. Prezes Ryanaira, Michael O’Leary nazwał wtedy akcję francuskich kontrolerów „rekreacją”. A koszty ich protestu wywołanego „beznadziejnym zarządzaniem” wyliczył na 100 mln euro. I to tylko dla jego linii.
Teraz potencjalne szkody wynikające z zakłóceń w ruchu lotniczym mogą być nawet większe.
Czytaj więcej
Strajk fińskiej organizacji związkowej Ilmailualan Unioni (IAU) po raz kolejny zmusiły Finnaira d...
Oczywiście chodzi nie o zarządzanie, ale o pieniądze. SNCTA domaga się wprawdzie zmian w zarządzaniu, solidaryzując się z O’ Learym, ale ich głównym postulatem jest indeksacja zarobków zgodna ze wzrostem inflacji. „Wielokrotnie. już SNCTA wskazywała na konieczność dialogu i składała konkretne propozycje” — czytamy w piśmie związkowców.
Francuscy kontrolerzy lotów są jednymi ze skromniej opłacanych w Europie. Średnia ich zarobków to ok 5 tys. euro miesięcznie, tyle samo wynosi wynagrodzenie kontrolerów w Wielkiej Brytanii. Minimalnie mniej płaci ich polskim kolegom PAŻP. Ale już w przypadku Niemców, jest to ok 9 tys. euro miesięcznie. Najbardziej doceniani są Hiszpanie (obecna średnia to ok 15 tys. euro i to po obniżce).
Czytaj więcej
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) ostrzega przed poważnymi opóźnieniami...
Niestety niewiele, poza monitorowaniem wydarzeń oraz śledzeniem stron przewoźników, u których wykupili bilety na przeloty.
Inna opcja to zmiana rezerwacji na inny dzień. W tym wypadku jednak trzeba pamiętać, że efekty strajku w tak szerokim zakresie rozkładają się na kilka dni. Linie lotnicze odwołują połączenia już w dniach poprzedzających potencjalne zakłócenia, a często także i po zakończeniu protestu.
Oczywiście chcą być lepiej wynagradzani. Prawdą jest i to, że dzisiejszy ruch lotniczy w Europie nie jest większy niż przed pandemią. Ale z powodu wyłączenia znaczącej części przestrzeni powietrznej (Ukraina, Rosja i Białoruś) ruch się zagęścił, co stanowi wyzwanie dla nawigatorów. Korytarze przelotowe zrobiły się tłoczne. Do tego doszły jeszcze zmiany klimatu i coraz częstsze gwałtowne burze.
Największym problemem jest jednak zatrudnienie. Podczas pandemii wiele osób opuściło branżę lotniczą, odnalazło się w innych zawodach, a trwających przynajmniej 18 miesięcy szkoleń skrócić nie można.
Jak powiedział niedawno w rozmowie z BBC Ben Smith, prezes Air France-KLM, tylko we Francji brakuje aż jednej czwartej niezbędnej obsady stanowisk kontrolerskich.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
SNCTA reprezentujący ponad 60 proc. francuskich kontrolerów ogłosił strajk, który zacznie się 18 września wcześnie rano, a zakończy po 24 godzinach. Jako powód francuscy kontrolerzy podają załamanie negocjacji z pracodawcą, czyli regulatorem ruchu lotniczego w tym kraju – DGAC.
„Od wielu już lat ruch lotniczy we Francji jest obciążony brakiem zaufania, wadliwymi praktykami i fatalnymi metodami zarządzania. Dla nas stało się oczywiste, że dialog z pracodawcą i regulatorem regulatorem stał się bezsensowny i w tej chwili reformy oraz jakiekolwiek szanse na poprawę zostały zablokowane” – czytamy w oświadczeniu związkowców. Jednocześnie wzywają oni kolegów nie tylko z samej Francji, ale i z innych krajów europejskich, aby się do nich przyłączyli. Jak na razie nie ma odzewu.
Michael O’Leary zapowiedział wyższe bonusy dla swoich pracowników. Mogą zarobić więcej, jeśli bardziej przyłożą...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Jedynie 0,6 proc. przesyłek nie zostało przez klientów w Polsce odebranych, co jest wynikiem rekordowym w region...
Od początku 2026 roku w Grupie Lufthansy dojdzie do wielkich zmian. Swiss, Austrian Airlines i Brussels Airlines...
W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2025 r. w polskich portach lotniczych odprawiło się ponad 36 mln pasażerów....
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Ponad sto zagranicznych masowców od miesiąca czeka na redzie portu Kaukaz na Morzu Czarnym. Przypłynęły po rosyj...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas