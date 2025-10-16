Aktualizacja: 16.10.2025 16:51 Publikacja: 16.10.2025 16:27
Sébastien Lecornu
Foto: REUTERS
W czwartek w Zgromadzeniu Narodowym, izbie niższej francuskiego parlamentu, głosowano dwa wnioski o wotum nieufności dla nowo powołanego rządu. Wnioski złożyły skrajna lewica, Francja Niepokorna (La France insoumise) Jeana-Luca Mélenchona, która domaga się dymisji Emmanuela Macrona oraz skrajna prawica, Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, które chce przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Pierwszy z tych wniosków upadł - a do jego przyjęcia zabrakło 18 głosów.
Rząd Lecornu przetrwał, ponieważ premier poszedł na ustępstwo wobec Partii Socjalistycznej i zawiesił dalszą realizację przeprowadzonej przez Emmanuela Macrona reformy emerytalnej, podnoszącej wiek emerytalny we Francji z 62 do 64 lat. Reforma ma być zawieszona do 2027 roku, czyli do wyborów prezydenckich, w których Francuzi wybiorą następcę Macrona.
Francja Niepokorna i Zjednoczenie Narodowe oceniły, że zwycięstwo Lecornu to odwleczenie nieuchronnej egzekucji. - Rząd Lecornu korzysta z pożyczonego czasu. Bitwa o budżet rozpoczyna się - oświadczył Eric Coquerel, parlamentarzysta Francji Niepokornej.
Czytaj więcej
Za zgodą prezydenta, premier Francji Sébastien Lecornu zapowiedział zawieszenie wydłużenia wieku...
Gdyby rząd Lecornu upadł, Macron znalazłby się pod olbrzymią presją, by rozpisać przedterminowe wybory – sondaże wskazują, że mogłoby je wygrać Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen i Jordana Barelli. Obecny rząd jest czwartym powołanym przez Macrona po przedterminowych wyborach z 30 czerwca-7 lipca 2024 roku. Poprzednie – tworzone przez Michela Barniera, Françoisa Bayrou oraz Lecornu (pierwszy rząd, przetrwał jeden dzień, a Lecornu był premierem przez zaledwie 27 dni - najkrócej w historii), upadały pozbawione większości w parlamencie.
Jordan Bardella, lider Zjednoczenia Narodowego skomentował głosowania słowami: „Większość, sklecona przez targi polityczne, zdołała utrzymać swoje stanowiska kosztem interesu narodowego”.
Laurent Baumel, poseł Partii Socjalistycznej
Lecornu czekają teraz trudne negocjacje ws. budżetu, w którym musi zmniejszyć deficyt w związku z rekordowo wysokim poziomem długu publicznego Francji (osiągnął wysokość 116 proc. PKB). Niewykluczone, że w czasie negocjacji znów pojawią się wnioski o wotum nieufności.
Debata nad budżetem rozpocznie się w komisji finansów Zjednoczenia Narodowego w poniedziałek.
Yael Braun-Pivet, przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego, sojuszniczka Macrona wyraziła nadzieję, że głosowania ws. wotum nieufności dowiodły, iż rząd dysponuje większością, która pozwoli na przyjęcie budżetu.
- Francja musi wiedzieć, że wszyscy wykonujemy swoją pracę... by dać im budżet, ponieważ to fundamentalne dla przyszłości naszego kraju – powiedziała.
Partia Socjalistyczna domaga się teraz, by rząd zgodził się na dodatkowy podatek nałożony na najbogatszych Francuzów, który miałby zasilić wpływy do budżetu w 2026 roku. - Nasza decyzja, by nie głosować przeciw rządowi dziś nie oznacza, że zawarliśmy układ – zaznaczył Laurent Baumel, poseł Partii Socjalistycznej. - Do niczego się nie zobowiązaliśmy – dodał.
Projekt budżetu przygotowany przez rząd Lecornu przewiduje oszczędności rzędu ponad 30 mld euro, co miałoby zmniejszyć deficyt budżetowy z 5,4 proc. w tym roku do 4,7 proc.
Zawieszenie przez rząd reformy emerytalnej to duża porażka polityczna Macrona – była to najważniejsza reforma, którą przeprowadził w czasie swojej drugiej kadencji. Jej zadaniem była poprawa stanu francuskich finansów publicznych – efektywny wiek emerytalny we Francji wynosi dziś 60,7 roku, podczas gdy średnia dla krajów OECD to 64,4. Reforma miała podnieść wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 64 lat do 2030 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W czwartek w Zgromadzeniu Narodowym, izbie niższej francuskiego parlamentu, głosowano dwa wnioski o wotum nieufności dla nowo powołanego rządu. Wnioski złożyły skrajna lewica, Francja Niepokorna (La France insoumise) Jeana-Luca Mélenchona, która domaga się dymisji Emmanuela Macrona oraz skrajna prawica, Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, które chce przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Pierwszy z tych wniosków upadł - a do jego przyjęcia zabrakło 18 głosów.
„Ingerencją w żywotne interesy” Niemiec nazwał lider AfD Tino Chrupalla wypowiedź szefa polskiego BBN ws. podejr...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze nakazujące Pentagonowi wypłatę wynagrodzeń żołnierzom w służbie...
Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że upoważnił CIA do prowadzenia tajnych operacji w Wenezueli. Amerykańsk...
Na fali protestów młodzieży wojsko przejmuje władzę w Antananarywie. Paryż ewakuuje znienawidzonego prezydenta A...
Wygląda na to, że białoruski dyktator Aleksander Łukaszenko chce jak najszybciej porozumieć się z prezydentem US...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas