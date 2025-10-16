Aktualizacja: 16.10.2025 06:26 Publikacja: 16.10.2025 06:11
1,3 mln żołnierzy USA było zagrożonych ty, że nie dostaną żołdu
Foto: US DoD
W Senacie USA trwa impas spowodowany blokowaniem przez Partię Demokratyczną przyjętej przez Izbę Reprezentantów (izba niższa Kongresu) ustawy zapewniającej tymczasowe finansowanie administracji. Partia Demokratyczna nie posiada większości w Senacie, ale korzysta z procedury pozwalającej blokować ustawę poprzez prowadzenie nad nią niekończącej się debaty (procedura ta nosi nazwę filibuster). Partia Republikańska nie dysponuje w Senacie większością kwalifikowaną (60 głosów) pozwalającą zakończyć taką debatę.
Czytaj więcej
Partia Demokratyczna, opozycyjna wobec administracji Donalda Trumpa, nie ma większości ani w Izbi...
Partia Demokratyczna uzależnia zgodę na przyjęcie ustawy od przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla najuboższych Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act). Partia Demokratyczna alarmuje, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, wówczas roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska deklaruje gotowość rozmowy o problemie, ale nie chce wiązać sprawy z kwestią finansowania administracji publicznej.
Dopóki impas nie zostanie przełamany pracownicy administracji federalnej są wysyłani na bezpłatne urlopy albo, gdy ich praca jest kluczowa dla państwa – jak w przypadku żołnierzy – muszą wykonywać swoją pracę bez wypłaty wynagrodzenia do czasu zapewnienia finansowania administracji. Aby żołnierze pozostający w służbie otrzymali mimo to wypłaty Trump wydał rozporządzenie wykonawcze, nakazujące sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi „użycie w celu wypłacenia wynagrodzeń wszelkich funduszy przyznanych przez Kongres, które pozostają dostępne do wydania w roku fiskalnym 2026, by zapewnić zaplanowaną wypłatę żołdu i dodatków żołnierzom w służbie czynnej”.
Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA
Foto: PAP
W czasie poprzednich shutdownów (najdłuższy, do którego doszło na przełomie 2018 i 2019 roku, w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu, trwał 35 dni) Kongres zapewniał wypłaty wynagrodzeń żołnierzom przyjmując odrębne ustawy zapewniające finansowanie na ten cel.
Trump już w sobotę zapowiedział, że żołnierze otrzymają żołd. Z jego słów wynikało, że w tym celu Pentagon wykorzysta niewydane pieniądze przeznaczone na badania i rozwój. Jeśli impas się nie skończy, problem powróci pod koniec października, ponieważ żołnierze USA mają żołd podzielony na dwie części – jedną otrzymują w połowie miesiąca, drugą na koniec miesiąca.
Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson zarzucił Partii Demokratycznej, że ta czyni z żołnierzy „zakładników” nie zgadzając się na przyjęcie ustawy zapewniającej finansowanie administracji.
Partia Demokratyczna odpowiada oskarżeniami Partii Republikańskiej o to, że nie jest ona gotowa na dyskusję o jakimkolwiek kompromisie. Wcześniej Johnson zapowiadał, że obecny shutdown może być najdłuższym w historii.
W czasie shutdownu w 2013 roku żołnierze otrzymali żołd, ponieważ Kongres przyjął specjalną ustawę pod nazwą „Zapłaćmy armii” (Pay Our Military Act). W tym roku jeden z republikańskich kongresmenów złożył projekt podobnej ustawy, ale nie została ona przyjęta przed zakończeniem ostatniej sesji Izby Reprezentantów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Senacie USA trwa impas spowodowany blokowaniem przez Partię Demokratyczną przyjętej przez Izbę Reprezentantów (izba niższa Kongresu) ustawy zapewniającej tymczasowe finansowanie administracji. Partia Demokratyczna nie posiada większości w Senacie, ale korzysta z procedury pozwalającej blokować ustawę poprzez prowadzenie nad nią niekończącej się debaty (procedura ta nosi nazwę filibuster). Partia Republikańska nie dysponuje w Senacie większością kwalifikowaną (60 głosów) pozwalającą zakończyć taką debatę.
Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że upoważnił CIA do prowadzenia tajnych operacji w Wenezueli. Amerykańsk...
Na fali protestów młodzieży wojsko przejmuje władzę w Antananarywie. Paryż ewakuuje znienawidzonego prezydenta A...
Wygląda na to, że białoruski dyktator Aleksander Łukaszenko chce jak najszybciej porozumieć się z prezydentem US...
Płk Michael Randrianirina, dowódca elitarnej jednostki CAPSAT, której przejście na stronę protestujących doprowa...
Jeśli rząd w Wilnie spełni zapowiedź premier Ingi Ruginienė, w 2026 roku to Litwa zastąpi Polskę jako państwo NA...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas