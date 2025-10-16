Reklama
1,3 mln żołnierzy USA groził brak wypłaty żołdu. Donald Trump podjął decyzję

Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze nakazujące Pentagonowi wypłatę wynagrodzeń żołnierzom w służbie czynnej, pomimo trwającego od 1 października zawieszenia działania administracji (shutdown), w związku z nieuchwaleniem przez Kongres ustawy zapewniającej finansowanie działań federalnej władzy wykonawczej.

Publikacja: 16.10.2025 06:11

1,3 mln żołnierzy USA było zagrożonych ty, że nie dostaną żołdu

1,3 mln żołnierzy USA było zagrożonych ty, że nie dostaną żołdu

Foto: US DoD

Artur Bartkiewicz

W Senacie USA trwa impas spowodowany blokowaniem przez Partię Demokratyczną przyjętej przez Izbę Reprezentantów (izba niższa Kongresu) ustawy zapewniającej tymczasowe finansowanie administracji. Partia Demokratyczna nie posiada większości w Senacie, ale korzysta z procedury pozwalającej blokować ustawę poprzez prowadzenie nad nią niekończącej się debaty (procedura ta nosi nazwę filibuster). Partia Republikańska nie dysponuje w Senacie większością kwalifikowaną (60 głosów) pozwalającą zakończyć taką debatę.

Donald Trump
Polityka
Filibuster, czyli jak Partia Demokratyczna sparaliżowała administrację Donalda Trumpa

Partia Demokratyczna uzależnia zgodę na przyjęcie ustawy od przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla najuboższych Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act). Partia Demokratyczna alarmuje, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, wówczas roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska deklaruje gotowość rozmowy o problemie, ale nie chce wiązać sprawy z kwestią finansowania administracji publicznej.

Shutdown w USA: Pracownicy federalni na bezpłatnych urlopach lub zmuszeni do pracy bez wynagrodzenia

Dopóki impas nie zostanie przełamany pracownicy administracji federalnej są wysyłani na bezpłatne urlopy albo, gdy ich praca jest kluczowa dla państwa – jak w przypadku żołnierzy – muszą wykonywać swoją pracę bez wypłaty wynagrodzenia do czasu zapewnienia finansowania administracji. Aby żołnierze pozostający w służbie otrzymali mimo to wypłaty Trump wydał rozporządzenie wykonawcze, nakazujące sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi „użycie w celu wypłacenia wynagrodzeń wszelkich funduszy przyznanych przez Kongres, które pozostają dostępne do wydania w roku fiskalnym 2026, by zapewnić zaplanowaną wypłatę żołdu i dodatków żołnierzom w służbie czynnej”. 

Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA

Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA

Foto: PAP

W czasie poprzednich shutdownów (najdłuższy, do którego doszło na przełomie 2018 i 2019 roku, w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu, trwał 35 dni) Kongres zapewniał wypłaty wynagrodzeń żołnierzom przyjmując odrębne ustawy zapewniające finansowanie na ten cel. 

Żołnierze USA otrzymają wynagrodzenia z pieniędzy przeznaczonych na badania i rozwój

Trump już w sobotę zapowiedział, że żołnierze otrzymają żołd. Z jego słów wynikało, że w tym celu Pentagon wykorzysta niewydane pieniądze przeznaczone na badania i rozwój. Jeśli impas się nie skończy, problem powróci pod koniec października, ponieważ żołnierze USA mają żołd podzielony na dwie części – jedną otrzymują w połowie miesiąca, drugą na koniec miesiąca. 

Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson zarzucił Partii Demokratycznej, że ta czyni z żołnierzy „zakładników” nie zgadzając się na przyjęcie ustawy zapewniającej finansowanie administracji. 

Partia Demokratyczna odpowiada oskarżeniami Partii Republikańskiej o to, że nie jest ona gotowa na dyskusję o jakimkolwiek kompromisie. Wcześniej Johnson zapowiadał, że obecny shutdown może być najdłuższym w historii. 

W czasie shutdownu w 2013 roku żołnierze otrzymali żołd, ponieważ Kongres przyjął specjalną ustawę pod nazwą „Zapłaćmy armii” (Pay Our Military Act). W tym roku jeden z republikańskich kongresmenów złożył projekt podobnej ustawy, ale nie została ona przyjęta przed zakończeniem ostatniej sesji Izby Reprezentantów. 

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Pete Hegseth

