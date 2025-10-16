W Senacie USA trwa impas spowodowany blokowaniem przez Partię Demokratyczną przyjętej przez Izbę Reprezentantów (izba niższa Kongresu) ustawy zapewniającej tymczasowe finansowanie administracji. Partia Demokratyczna nie posiada większości w Senacie, ale korzysta z procedury pozwalającej blokować ustawę poprzez prowadzenie nad nią niekończącej się debaty (procedura ta nosi nazwę filibuster). Partia Republikańska nie dysponuje w Senacie większością kwalifikowaną (60 głosów) pozwalającą zakończyć taką debatę.

Partia Demokratyczna uzależnia zgodę na przyjęcie ustawy od przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla najuboższych Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act). Partia Demokratyczna alarmuje, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, wówczas roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska deklaruje gotowość rozmowy o problemie, ale nie chce wiązać sprawy z kwestią finansowania administracji publicznej.

Shutdown w USA: Pracownicy federalni na bezpłatnych urlopach lub zmuszeni do pracy bez wynagrodzenia

Dopóki impas nie zostanie przełamany pracownicy administracji federalnej są wysyłani na bezpłatne urlopy albo, gdy ich praca jest kluczowa dla państwa – jak w przypadku żołnierzy – muszą wykonywać swoją pracę bez wypłaty wynagrodzenia do czasu zapewnienia finansowania administracji. Aby żołnierze pozostający w służbie otrzymali mimo to wypłaty Trump wydał rozporządzenie wykonawcze, nakazujące sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi „użycie w celu wypłacenia wynagrodzeń wszelkich funduszy przyznanych przez Kongres, które pozostają dostępne do wydania w roku fiskalnym 2026, by zapewnić zaplanowaną wypłatę żołdu i dodatków żołnierzom w służbie czynnej”.