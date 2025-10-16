W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Zarobki w służbie cywilnej daleko za rynkiem

W ciągu dekady pensje w służbie cywilnej wzrosły o 82 proc., a płaca minimalna aż o 164 proc. – wynika z analizy dr hab. Aleksandry Majchrowskiej i prof. Pawła Strawińskiego. W 2024 r. urzędnicy zarabiali średnio 6402 zł netto, przy płacy minimalnej 3261 zł. Na tle UE polscy urzędnicy wypadają słabo – w Czechach i na Słowacji zarabiają o 60 proc. więcej. Eksperci ostrzegają, że niskie płace utrudniają budowę sprawnej administracji.

UE rusza z dronową ofensywą

Bruksela planuje pięcioletni program zwiększający wspólne zakupy obronne do 40 proc. do 2027 r. Kluczowym elementem mają być drony i systemy obrony powietrznej. Niemcy zainwestują 10 mld euro w ten segment – poinformował minister Boris Pistorius. Sekretarz NATO Mark Rutte poparł projekt, a Andrius Kubilius podkreślił rolę ukraińskich firm w rozwoju technologii dronowych dla Europy.

Trump znów grozi Chinom

Donald Trump oskarżył Chiny o nieuczciwe praktyki handlowe i zagroził wstrzymaniem importu chińskiego oleju. To reakcja na nowe cła Pekinu. Jednocześnie jego administracja zwolniła ponad 4 tys. urzędników po zawieszeniu prac rządu. W Europie tymczasem rośnie presja na ograniczenie inwestycji chińskich firm – o warunkach dla kapitału z Państwa Środka mówił duński minister Lars Rasmussen.

Orlen z ofertą dla Grupy Azoty

Orlen złożył miliardową, niewiążącą ofertę na zakup wszystkich akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins. Transakcja zależy m.in. od spłaty zobowiązań spółki. Zdaniem Michała Kozaka z Trigon DM oferta jest korzystna głównie dla Orlenu, bo dług Polyolefins sięga 4,5 mld zł. Koncern liczy jednak, że inwestycja przyniesie 700 mln zł rocznego zysku EBITDA.

