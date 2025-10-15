Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były przyczyny najnowszych protestów młodzieży na Madagaskarze?

Dlaczego francuski prezydent Emmanuel Macron zajął stanowisko w sprawie politycznej sytuacji na wyspie?

W jaki sposób Francja jest obecnie ekonomicznie i politycznie powiązana z Madagaskarem?

Jakie są główne problemy społeczno-ekonomiczne trapiące Madagaskar?

Co oznacza gest Francji w postaci przekazania czaszki króla Toera dla relacji między obu krajami?

Jakie znaczenie mają Wyspy Rozproszone w kontekście francusko-madagaskarskich relacji politycznych?

– To jest bardzo spokojny naród, który z Azji zaczerpnął kulturę uśmiechu, harmonii. Jeśli więc się zbuntował, naprawdę musiał mieć tego wszystkiego serdecznie dość – Vincent Bercker dobrze wie, o czym mówi. Marszand z południa Francji wyspecjalizowany w handlu dziełami sztuki z Madagaskaru, często bywa na wyspie także dlatego, że jego żona jest Malgaszką.

25 września w stolicy wybuchły protesty pokolenia Z, czyli tych w wieku 15-30 lat. Władze próbowały utopić bunt we krwi: w starciach zginęło blisko 30 osób, a kilkaset zostało rannych. 11 października pierwsze oddziały wojska zaczęły jednak przechodzić na stronę młodzieży i chronić ją przed atakami policji. Sytuacja stała się na tyle krytyczna, że na początku tego tygodnia Rajoelina, który doszedł do władzy w wyniku zamachu stanu w 2009 r. i już jej nie oddał, fałszując kolejne wybory, uznał, że musi ratować życie. Widziano go na wyspie Sainte Marie u wschodnich wybrzeży Madagaskaru, skąd francuska wojskowa Casa przetransportowała go na należącą do Paryża wyspę Reunion.

Stamtąd polityk poleciał cywilnym Embraerem do Dubaju, gdzie ma niektóre ze swoich licznych posiadłości. Może jednak dotrzeć do Neuilly, luksusowej miejscowości pod Paryżem, gdzie ma kolejną willę. Rajoelina ma w kieszeni francuski paszport.