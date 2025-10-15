Wyzwaniom zdrowotnym związanym z naszym trybem życia oraz temu, jak każdy z nas może na nie realnie odpowiadać w swoich codziennych wyborach, poświęcony zostanie panel „Jakie są prawdziwe koszty bezruchu?”, który odbędzie się w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei, które odbywa się w Sopocie.

W centrum uwagi panelistów znajdzie się analiza wielowymiarowych kosztów braku naszej aktywności fizycznej – od skutków zdrowotnych, przez spadek efektywności zawodowej, aż po konsekwencje ekonomiczne dla pracodawców i systemu ochrony zdrowia. Raporty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują bowiem wyraźnie, że brak aktywności fizycznej pracowników kosztuje światową gospodarkę miliardy dolarów rocznie. Prelegenci przedstawią dobre praktyki, proste rozwiązania wspierające aktywność w pracy oraz strategie wdrażania kultury zdrowego stylu życia w organizacjach.

W dyskusji swój udział zapowiedzieli: Marek Augustyn, wiceprezes, Narodowy Fundusz Zdrowia, Piotr Borys, sekretarz stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Elżbieta Dobrowolska, dyrektor, Departament Prewencji i Rehabilitacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prof. Marcin Dornowski, prorektor ds. studenckich i kształcenia, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Kacper Olejniczak, Konfederacja Lewiatan, oraz Rafał Światłowski, Chief Growth Officer w Benefit Systems Oddział Fitness. Moderacja: Paweł Czuryło, redaktor zarządzający, „Rzeczpospolita”.

Panel „Jakie są prawdziwe koszty bezruchu?” godz. 10.15–11.15, Atrium B

