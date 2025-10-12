W ramach BraveCampu uczestnicy mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek: biznesową, ukierunkowaną na budowanie projektów generujących realny zysk finansowy, oraz społeczną, skoncentrowaną na tworzeniu rozwiązań odpowiadających na istotne potrzeby społeczne i środowiskowe. Taki podział pozwala na rozwijanie różnorodnych kompetencji oraz wspiera studentów w realizacji projektów zgodnych z ich wartościami i celami zawodowymi.

Podczas BraveCampu uczestnicy przez niemal tydzień biorą udział w praktycznych warsztatach, mentoringach i konsultacjach z ekspertami z różnych dziedzin – od finansów i marketingu po pitching i design thinking. Tygodniowe warsztaty odbywają się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK w Urwitałcie. Wszystko po to, by dopracować swoje pomysły i przygotować się do ich publicznej prezentacji. – BraveCamp to miejsce, w którym można nie tylko planować i realizować nowe projekty, ale przede wszystkim marzyć. Niektóre pomysły zmieniają świat nauki i gospodarki, inne pozostają w murach uczelni, ale wszystkie kształtują ludzi twórczych i odważnych. Największą wartością tego projektu jest to, że uczestnicy uczą się przedsiębiorczości – od tworzenia idei, przez ich promocję, aż po wprowadzanie w życie. To umiejętność, która zostanie z nimi na zawsze – zaznacza prof. dr hab. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia jest Gala Finałowa DemoNight, podczas której 12 spośród 30 uczestników prezentuje swoje innowacyjne rozwiązania przed jury, przedstawicielami uczelni, inwestorami i gośćmi specjalnymi. To nie tylko szansa na wygraną, ale także okazja do nawiązania kontaktów i zdobycia cennego feedbacku.

W tym roku do BraveCampu dołączyli studenci z nowych uczelni, co czyni tę edycję rekordową pod względem liczby instytucji zaangażowanych w projekt. Inicjatywa łączy studentów i doktorantów z: Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu SWPS, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu WSB Merito Warszawa, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także – dzięki zaangażowaniu Orlenu – Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Dzięki temu BraveCamp staje się unikatową przestrzenią współpracy międzyuczelnianej, wspierając rozwój przedsiębiorczości akademickiej w regionie. Projekt aktywnie przyczynia się do budowania ekosystemu innowacji w Warszawie i na Mazowszu, promując postawy proaktywne oraz rozwój kompetencji przyszłości. – BraveCamp pokazuje, że kreatywność i innowacyjność to nie puste hasła. Dzięki współpracy środowisk akademickich i start-upowych oraz wymianie pomysłów powstają idee, które realnie zmieniają rzeczywistość. To odwaga uczestników, by działać, jest ich prawdziwą siłą – podkreśla Robert Grey, kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego, marszałek województwa mazowieckiego, prezydent m.st. Warszawy oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: „Rzeczpospolita” oraz Radio Kampus.

Partnerami BraveCampu i fundatorami grantów są: Pfizer Polska, Orlen oraz UWRC Sp. z o.o.

Laureaci 14. Edycji Brave Camp

Pierwsze miejsce i 12 000 zł, ścieżka biznesowa: Jan Mikołajczyk, Wydział Fizyki UW oraz Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, inżynieria lotnicza i kosmonautyka

Projekt: Snow’s Eye – UAV z sonarem do pomiaru grubości śniegu i lodu w Arktyce; przetestowany na Svalbardzie, z potencjałem użycia w misjach kosmicznych

Pierwsze miejsce i 12 000 zł, ścieżka społeczna oraz Nagroda Absolwentów BraveCampu: Laura Anastazja Kur, Wydział Biologii UW, biotechnologia

Projekt: Aplikacja dla osób z niepełnosprawnościami i neuroróżnorodnych do oceniania dostępności miejsc publicznych

Nagroda Specjalna 5000 zł i Nagroda Publiczności: Magdalena Halska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Położnictwo.

Projekt: Mój cykl, moja codzienność – warsztaty uczą nastolatki rozumieć wpływ cyklu na samopoczucie i radzić sobie z bólem, wzmacniając samoświadomość

Nagroda Specjalna 5000 zł: Miłosz Miśkiewicz, Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, inżynieria i analiza danych

Projekt: Sedno – platforma gromadząca i streszczająca wiadomości, eliminująca szum informacyjny; zapewnia personalizację i przejrzysty przegląd treści

Nagroda Specjalna 5000 zł i Nagroda UWRC sp. z o.o.: Kaja Tyszkiewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Kierunek Lekarski.

Projekt: ClinLab Synergy – platforma łącząca laboratoria, biobanki i placówki medyczne; przyspiesza badania dzięki inteligentnemu dopasowaniu próbek i bezpiecznej wymianie danych

Materiał powstał w ramach patronatu Rzeczpospolitej